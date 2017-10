La 'flor' de Alcorcón y el "se queda" de Saunier

Alcorcón es un campo fetiche para el Granada, por mucho que cada vez que juega allí los partidos sean un padecimiento continuo. Pasó cuando el ascenso de 2010 a Segunda, cuando en la siguiente temporada perdió sin tener aún asegurado el play off, hasta cuando venció en Copa 0-2 gracias a la inspiración de Ighalo. El domingo no fue menos. Se rompió esa horrible racha sin ganar como huésped a costa de remontar y de pasarlo mal hasta el pitido final. Una victoria que une al equipo, que necesitaba el bálsamo de los triunfos. Un equipo, eso sí, en el que juegan los mismos y en el que los del banquillo parecen lejos de hacerlo de inicio salvo lesiones. Una tarea más para un entrenador que no colgó en su día la foto de Saunier con el famoso "se queda", como sí hizo con Ramos. Y ahora mismo, el galo es más importante que el colombiano.

ADIÓS, OSCURIDAD

Alcorcón fue pesadilla y sueño para el granadinismo. Se alude a aquel 23 de mayo, 'fecha que nos marcó' según el himno del 80 aniversario, como el día y el lugar en el que se acabaron las penas. No lo pasó bien el Granada aquel día. El resbalón de Mainz en la primera jugada, el gol de Íñigo López, el acoso alfarero, José Juan como héroe infravalorado de aquella tarde... Futbolísticamente se perdió, aunque nunca una derrota fue tan vitoreada. En ese campo del suroeste de Madrid nunca se pasa bien, pero algo tiene que el equipo rojiblanco sale sonriente. Allí se marcó el fin de las tinieblas del Granada Club de Fútbol, y ayer supuso el final de la época más oscura de la historia reciente con la primera victoria a domicilio bajo el mandato de Jiang Lizhang.

'MINIRACHA'

Decíamos tras la victoria ante el Córdoba que aún tenía que romper el Granada con alguna que otra rémora del pasado, como la de ganar fuera de casa. Se hizo el domingo en Alcorcón y ahora resulta que el equipo de Oltra está en racha. Pequeña, eso sí, de dos partidos seguidos con victoria, algo que no sucedía también desde la última vez que se ganó fuera, en Sevilla 2016. En el objetivo de que el conjunto rojiblanco alcance una línea de regularidad, los próximos tres partidos serán vitales para sujetar esa percepción, con Lugo y Oviedo en casa, y Gimnàstic de Tarragona fuera. Rivales asequibles, en racha y directos por el ascenso. El Granada está tocando los puestos de lucha por el ascenso sin todavía jugar bien y con la única derrota en Valladolid en el casillero. El domingo tampoco hizo maravillas pero si algo parece que caracteriza a este equipo es la seriedad, y por ahí se está construyendo la candidatura a estar en la zona noble.

LA SEGUNDA LÍNEA

La tan cacareada y anhelada continuidad en el juego y los resultados que buscan los entrenadores, quizás más importante que el propio juego en sí, se consigue con la implicación de la plantilla. Tras estas dos victorias, a la afición y a la prensa le está gustando bastante esa foto en el vestuario con la celebración, incluidos los suplentes y los no convocados. El Granada transmite unión, y los buenos resultados son inevitablemente un pegamento muy fuerte. Una segunda unidad que sale en esa foto, pero que Oltra tiene que cuidar para que cuando sanciones (Menosse ya está a las puertas de acumular cinco amarillas) y lesiones lo impidan, tener a tope a los menos habituales. Los onces del técnico valenciano son bastante evidentes, incluso cuando decide cambiar el sistema por sorpresa. En portería juega Varas siempre, en defensa los flancos no varían, la medular se edifica con Montoro y Baena, Machís y Pedro también son fijos en sus extremos y solo el dibujo sienta o levanta a Peña, Joselu y Ramos. Solo el centro de la defensa, con la tormenta que generó la lesión de Germán, es la que más ha variado. Pero con las cartas marcadas hasta que Saunier se ha puesto en forma (¡y de qué forma!). La llegada de Chico Flores también modificará esa rutina. Pero por lo demás, ni Puertas, ni Alberto Martín, ni Manaj, ni Kunde, ni Licá están apedreando la puerta de la titularidad. Tienen que estar enchufados, como Quini (debutaba en Liga, ojo), que para tres minutos que jugó tuvo una acción destacada en cada uno de ellos.

SAUNIER

El directiva le puso mucho énfasis a la permanencia de Adrián Ramos en la plantilla, pero la del central francés no le anda ni mucho menos a la zaga. Prácticamente le ha costado un mes ponerse en forma para jugar y, por cómo le ha cambiado la cara defensivamente al equipo, para no volver a salir del once hasta que su delicado físico le diga basta. Ha bastado introducir la pieza del zaguero de Hyères para que el Granada empezara a ganar, y aunque en Alcorcón cometió y penalti absurdo, lo suplió de sobra y no solo por el gol de la remontada. La gran tarea de Oltra y del resto de sus compañeros, me huelo, será convencerle de que es importante en el equipo. Si Saunier se destapa, quizás le lleguen en invierno las ofertas que no le llegaron en verano y dejarse seducir por ellas. El Granada ya no se puede permitir el lujo de perder a este jugador. El movimiento de firmar a Chico Flores puede ser un anticipo del club, un 'por si acaso', pero una zaga con el gaditano y el francés sonaría muy, pero que muy bien. ¿Tanto como aquella de Íñigo López-Mainz? Pues casi, casi del estilo.