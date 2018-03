En el límite de derrotas permitidas

La derrota del pasado sábado en Lugo puede tener más consecuencias estadísticas que deportivas. Porque en lo que se refiere a los números en frío, el Granada CF prácticamente podría haber dicho adiós a sus opciones de ascenso directo. Sólo dos equipos desde el año 2011 (temporada en la que cambió el sistema de ascensos a Primera División) han subido con el mismo número de derrotas que lleva el equipo rojiblanco a estas alturas de temporada. Los datos están muy en contra de este equipo, que tendrá que mostrarse mucho más sólido fuera de casa en los trece partidos que quedan para no ceder más derrotas que ya no sólo futbolísticamente, si no estadísticamente no se vea obligado a jugar unos play offs que ya se sabe que son una lotería.

El Granada CF está en el límite de la concesión de derrotas para un equipo que busca el ascenso directo. Después de la disputa de 29 jornadas, el equipo de José Luis Oltra ya tiene la misma media de partidos perdidos que los 14 equipos que han ascendido quedando primeros o segundos a final de temporada. Ese baremo está en 8,3 derrotas después de 42 jornadas. Solo por unas décimas el Granada está por debajo de esa media. Esa referencia obligaría a los rojiblancos a permitirse, como mucho, una derrota más en lo que resta de campeonato, y eso ha estado al alcance de solo tres equipos desde el año 2011 (Alavés 2016, Villarreal 2013 y Sporting 2015, estos últimos sin haber caído en las trece últimas fechas y tras haber perdido solo dos partidos en todo el año futbolístico). La media de partidos perdidos para los equipos que suben por la vía rápida después de 29 jornadas es de 5,6 derrotas, cuentas superadas ya por el Granada CF.

5,6Es la media de derrotas que llevan los equipos que suben directamente en la jornada 29

Tampoco ayuda a mejorar el optimismo otro dato: desde que la Liga de Fútbol Profesional introdujo las eliminatorias de ascenso a Primera División en 2011, todos los equipos que en la jornada 29 ocupaban los dos primeros puestos de la clasificación han sido los que a final de temporada han cogido el ascensor a Primera División en la jornada 42. La única excepción la conforma el Villarreal de la temporada 2012-2013, que tras 29 partidos tenía menos puntos que el actual Granada (47) y se encontraba a cinco de la zona de ascenso directo. Eso sí, llevaba menos derrotas (6) y acabó con menos partidos perdidos que los que llevan ahora los rojiblancos (7).

El conjunto granadinista puede aferrarse a varias excepciones más, contando con la del Villarreal de 2013. Se tratan del Deportivo del año 2014 y el Alavés de hace dos. Ambos equipos tenían también 49 puntos en 29 jornadas como el Granada, pero a diferencia de los de Oltra, a ambos les valía para ser segundos y estar en ascenso directo, con diferencias sobre el tercero de 2 y 3 puntos, respectivamente. El tipo de temporadas influye mucho. Además, tanto gallegos como vascos también sumaban ocho derrotas a estas alturas de la película, e incluso los coruñeses se permitieron caer en tres partidos más de ahí hasta final de temporada para acabar con 11. De hecho, esta cifra es la peor para un equipo que sube directamente a Primera División junto al Girona de la temporada pasada, que dio el salto a la máxima categoría con 12 derrotas. Eso sí, a diferencia del Granada CF, los gerundenses acumulaban 58 puntos en 29 partidos y habían perdido 5, tres menos que los de Pintor Manuel Maldonado.

Salvo esas dos excepciones, podría decirse que para que el Granada suba directamente, en Ligas con esta cantidad de puntos de los dos primeros clasificados, tendría que perder solo un partido más para estar en números que le permitan evitar el play off. De los últimos 14 ascendidos, 8 de ellos (un 57%) lo han hecho con 9 o más derrotas al término de la fase regular. Y eso, teniendo en cuenta el calendario que le queda al equipo rojiblanco, parece quimérico. Confiando en que en casa mantenga la racha de triunfos y más ante los rivales directos que vienen, algo más que factible, será en las salidas, el talón de Aquiles de este Granada, donde se juegue no salirse más de los parámetros que la experiencia, los años y las matemáticas prácticamente establecen como modelo. De visita, quedan dos partidos asequibles (Lorca y Sevilla Atlético), uno trampa (Almería) y tres a vida o muerte (Oviedo en dos semanas, Huesca y Sporting).

¿Tendrán razón los números o el fútbol?