Un modelo por estructurar

El día después de la marcha de Javier Torralbo 'Piru' fue extraño en el Granada CF. El ya ex director deportivo terminó de cerrar su finiquito y tenía previsto abandonar ayer la ciudad. Con el equipo descansando, en las oficinas hubo poca actividad. La nueva situación abierta, sin una cabeza visible en la dirección deportiva, requiere de un tiempo de adaptación en el que tendrá mucho que decir la evolución del equipo.

El club se enfrenta a una nueva situación, aunque existe cierta sensación de provisionalidad. De momento, no hay visos de contratar a un nuevo director deportivo y la gestión y rastreo del mercado de jugadores, como el club dijo tras el cese de Piru, le corresponde a una de las empresas del presidente. El inglés Tony Adams, el cual lleva varios meses viviendo en Granada, no tendrá cargo y continuará con la labor de información y enlace con la propiedad, en consonancia con el vicepresidente Wang. Sin embargo, Adams sigue siendo el director deportivo del Chongqing Lifan, por lo que no podría ostentar el cargo también en Granada.

En el club granadinista se tratan de adaptar a la nueva situación y la labor de scouting sigue en marcha. Es un periodo de una cierta incertidumbre ya que se admite que de cara al mercado veraniego, ya sea en Primera o en Segunda División, para el club es más fácil contar con una figura que centralice todo. Pero no se descarta seguir con la fórmula recién adquirida, siguiendo un modelo más británico donde existen figuras intermedias entre club y entrenador, pero sin llegar a tener cargo de director deportivo, o donde directamente es el técnico quien toma las decisiones sobre la formación de la plantilla. Un modelo que se moldeará conforme se defina la situación clasificatoria del Granada.