El gol no empeña una gran actuación

Dicen de un portero que una de las cosas más importantes, aparte de que pare que es lo fundamental, es que sea capaz de transmitir seguridad y tranquilidad a los suyos. Javi Varas, el meta titular del Granada, lo hace, y casi todo el mundo se preguntaba si Rui Silva, el eterno suplente del cuadro rojiblanco, era capaz de conseguirlo.

El luso fue titular ayer en Liga por primera vez y demostró que podemos estar sumamente tranquilos, que con él la portería está muy bien defendida, que si Javi Varas pierde efectividad, o no puede jugar por cualquier motivo, como ayer que se ausentó por cuestiones personales, hay garantías bajo palos con el portugués, meta joven y con un gran futuro por delante.

El tanto recibido, el que no llegó al chut de Dorado, no ensombrece para nada, una gran actuación. No es que cumpliera, es que firmó un partido notable y fue de los mejores, si no el mejor, del Granada.

Aparte de transmitir la seguridad y tranquilidad antes mencionadas, no cometió ni un sólo error y se mostró muy sobrio ante cualquier balón que rondaba su meta. Antes del 1-0 firmó unas cuantas paradas de gran mérito, sobre todo una pelota sacada a bocajarro ante Galán.

Además, pese a que sus diez pases errados fueron en balones en largo mal dirigidos, inició un par de jugadas peligrosas de su equipos, con mágníficos envíos hacia arriba.