Sin más oportunidades

Quedan once jornadas de Liga y tienen que remontar siete y seis puntos, respectivamente. El Sporting de Gijón y el Granada se enfrentan hoy en el Molinón en busca de tres puntos que le permitan a ambos equipos soñar, una semana más, con la permanencia. El empate no le vale a ninguno de los dos y una derrota de cualquier acabaría por hundirlo en el pozo de Primera División. Los locales llegan al encuentro después de sumar un punto en Mestalla ante el Valencia. La situación del conjunto asturiano no ha mejorado desde que Rubi se hizo cargo del equipo en sustitución de Abelardo y el Sporting es ahora penúltimo clasificado con 18 puntos, por lo 25 que tiene el Leganés, que marca el corte de la permanencia y recibe en casa al Málaga. Con sólo cuatro victorias en toda la temporada, el bagaje del equipo rojiblanco es muy pobre. El Sporting ha anotado 28 goles, una cifra que le permitiría estar fuera del descenso -el Alavés tiene el mismo número de goles a favor- si no fuera por los 58 que ha recibido. La endeblez defensiva del equipo gijonés es la principal carencia con la que cuenta el Sporting. Ni Rubi ni Abelardo han dado con la tecla para subsanar las carencias atrás, algo indispensable si quiere soñar con la permanencia.

el molinón

Si algo hace creer al Sporting de Gijón con la permanencia es el factor campo. El conjunto rojiblanco se transforma en casa e imprime un carácter que le otorga ese factor diferencial con el resto de equipo. Los locales tienen un calendario asequible en El Molinón y la posibilidad de seguir en Primera División una temporada más pasa por empezar a sumar de 3 en 3 en casa. Además del Granada, el Sporting recibe en Gijón a Málaga, Betis y Las Palmas, cuatro de los peores visitantes de la Liga. Por otra parte, los rojiblancos visitan al Osasuna, un partido del que también deben sacar los tres puntos. En total cinco encuentros que se antojan cruciales para llegar al final de la competición con posibilidades de lograr la permanencia.

frágil atrás

El Sporting de Gijón es una caja de sorpresas atrás. Solo Osasuna, colista y prácticamente descendido a Segunda División, ha encajado más goles. El conjunto asturiano ha recibido 58 goles en 28 partidos, una cifra insostenible y demasiado alta como para luchar por la permanencia. Cinco caras nuevas tiene la defensa local con respecto a la temporada pasada, pero ninguna ha dado la seguridad necesaria sobre el césped de El Molinón. El liderazgo que deberían haber aportado dos hombres experimentados como Babin y Amorebieta en el centro de la zaga no ha llegado nunca. Los goles que recibe el Sporting suelen venir provocados por los errores en la colocación de sus jugadores o la desconexión que tiene el equipo en algunas fases del partido. Al Atlético de Madrid le jugó de tú a tú durante casi todo el partido, pero cinco minutos malos se tradujeron en un hat trick de Kevin Gameiro.

las claves

Con La incorporación de Lacina Traoré en el mercado invernal el Sporting de Gijón ha sumado 203 centímetros a su ataque. Rubi utiliza al costamarfileño junto a Babin, Vesga y Amorebieta para acumular jugadores altos y sacar ventaja en las jugadas de estrategia. De hecho, el 0-1 en Butarque ante el Leganés vino así. Todos los jugadores de ataque del conjunto rojiblanco realizaron una diagonal al primer palo y dejaron sólo en la frontal del área a Canella, que golpeó tras recibir la asistencia de Burgui. Precisamente el espigado delantero africano ha sido protagonista a lo largo de la semana por motivos extradeportivos, aunque estará disponible hoy. El que no estará será el máximo goleador del Sporting, Duje Cop, que cumple ciclo de amonestaciones.

sistema clásico

Rubi emplea en los partidos en casa un clásico 4-2-3-1. El técnico catalán coloca un doble pivote en el que Sergio Álvarez es fijo. El canterano ha dado el salto al primer equipo y se ha hecho con el puesto de titular indiscutible. A su lado suele jugar Nacho Cases, mientras que en la línea más ofensiva hay una plaza fija para Burgui. Arriba, ante la baja de Cop, la referencia será Traoré.