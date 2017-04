Cuando lo primordial falla...

Nuevo desaire del Granada CF a su tocada y sufrida afición. Ni las sacudidas de su míster al equipo en forma de variaciones tácticas y de dibujos sirvieron ante la exagerada pasividad de unos jugadores que han decidido que ya está bien de pelear por la salvación. La falta de actitud y de compromiso de la plantilla, reflejadas en sus últimas actuaciones sobre el verde, hacen inservibles cualquier esquema. Sin huevos no hay tortilla, sin caña no hay azúcar y, lamentablemente para la hinchada de Los Cármenes, sin intensidad, sin disposición para ello, el éxito es imposible. Los datos no mienten. En el 80', el Málaga CF en conjunto había recorrido 10 kilómetros más que los filipinos, 110'1 por 90'8. Si la pelea, si lo principal, falla, poco importa a qué o cómo se juegue.

constante revolución

Han sido innumerables los bocetos que han utilizado los preparadores granadinos en esta agónica campaña. El anglosajón Tony Adams quiso colonizar ayer su medular con dos líneas que guardaran la espalda a Ramos arriba. Ninguna de ellas, pese a los esfuerzos del técnico, produjo réditos. En el doble pivote inicial, ni Krhin ni Uche Agbo estuvieron a la altura. Al esloveno dio la impresión de faltarle ritmo y precisión en los envíos después de un curso en el que apenas ha tenido protagonismo. Al africano, más que ritmo, le falta calidad. Se le nota en los controles y en las asociaciones, por mucho poderío físico que pueda demostrar.

Wakaso y, ¿quién más?

Tampoco funcionó la línea de tres escoltas del ariete cafetero formada por Wakaso, Cuenca y Carcela. Sólo el ghanés mostró actitud y aptitud -ambas, esenciales para el fútbol de élite-. En las alas, ni el catalán ni el marroquí generaron amenazas sobre el arco de un Kameni que fue, y no es una manera ordinaria de hablar, un espectador más a ras de hierba -a excepción de un disparo en el 64' de Krhin-. Tan poco había creado el club de franjas horizontales que su entrenador evolucionó el 4-2-3-1 hasta el 4-4-2, con Uche como lanzador de la presión en el centro. Cambios, alteraciones y permutas que, aun así, siempre dejaron que desear.

Por si fuera poco

Los rojiblancos han sumado en las últimas fechas una postura inerte y pasiva a su grave falta de conceptos defensivos, la que ha causado la mayoría de sus males. El Málaga CF fue superior, y por eso ganó. Estuvo mejor plantado en el campo -mucho mejor-, tuvo más profundidad y, lo que es clave, supo a qué quería jugar. El Granada CF, nada. La impresión es que no existe plan de juego en los granadinistas. El abuso de la pelota larga no dio soluciones, pero fue la única apuesta de los locales anoche. Y salió rana.