La regularidad hecha futbolista

En una categoría como la Liga 1|2|3, tan larga, la regularidad marca diferencias. No es fácil estar siempre al 100% y mucho menos jugar todos los partidos de titular. Pero hay excepciones y una de ellas es futbolista del Granada CF. Se trata de Álex Martínez, el lateral izquierdo rojiblanco que ayer disputó su partido número 42 de la temporada en la competición liguera, o lo que es lo mismo, participó en todos los partidos y en todos ellos saliendo de inicio.

El sevillano, uno de los jugadores que menos vaivenes ha tenido a lo largo de la temporada, ha impedido que la afición no haya visto en acción a Iriondo, su sustituto natural que ayer fue convocado pero no llegó a debutar.

Ante el cuadro cadista Álex no tuvo enfrente a Salvi de inicio, una bala en la derecha, por lo que pudo hacer lo que más le gusta que no es otra cosa que subir al ataque haciendo trabajar al ex rojiblanco Barral. Aunque duró poco ante la lesión de Jona, siendo desde ese instante Aitor su pareja de baile.

En lo que sí destacó fue en las recuperaciones de balón. Siempre bien colocado, sumó un total de seis robos al rival. Muy serio en todo el choque, la expulsión de Rober Correa en el segundo acto le dio más espacios para subir al ataque. Y en una de ellas dio la asistencia del segundo tanto para culminar una gran temporada.