El suplicio de las cercanías al arco

Penúltimo, con sólo un triunfo en 16 encuentros, con 9 puntos de 48 posibles y con un constante vaivén de sensaciones que van desde la más profunda amargura a una sutil esperanza que se desvanece con rauda facilidad. Es el resumen de la primera parte de la campaña del Granada CF. Un esbozo que no hace más que justicia a las múltiples carencias de un equipo en el que el único milagro es que sólo esté a tres puntos del corte con la salvación. La situación de los granadinos responde a la perfección al mal papel general de unos futbolistas que no han respondido y a una dirección deportiva cuya calificación gira entre el suspenso y el deficiente. Y si la escuadra de Los Cármenes ha estado mal en líneas generales, la zaga se ha transformado en la cúspide de los quebraderos de cabeza de la hinchada. La mejoría de Guillermo Ochoa bajo el larguero, cuyo rendimiento ha ido de menos a más y que está ahora en punto álgido, no es suficiente para que la parte de atrás rojiblanca deje de acumular críticas de propios y extraños.

altibajos en la puerta

El mexicano Ochoa ha sido el titular indiscutible desde que llegó a préstamo del Málaga CF. De todos los partidos oficiales que ha disputado el cuadro granadinista, el ex del América sólo se ha perdido uno -precisamente, el último copero ante Osasuna-. Todo hace indicar, es más, que puede estar tranquilo sobre su rol en los planes de Alcaraz después de la desacertada actuación de su sustituto, un Oier Olazábal que falló en el primer gol pamplonés y que, desde que aterrizó hace un par de temporadas, no ha demostrado el nivel que se le presuponía. Pese a todo, el internacional por los aztecas tampoco se ha salvado de la polémica. Ha demostrado tener excelentes reflejos y ser un privilegiado en cuanto a agilidad, pero también ha tenido fallos de bulto, como ante la Sociedad Deportiva Eibar. La balanza, empero, es positiva para un guardameta que no se ha visto acompañado por el rendimiento de sus compañeros defensas.

inédito

El protagonismo de Ochoa en el arco ha sido inversamente proporcional al de Kelava. El croata ha quedado encasillado como tercer portero de la plantilla y, de hecho, no ha disputado ni un minuto oficial en lo que va de Liga. Ni para Jémez ni para Alcaraz ha contado un meta que, curiosamente, tiene experiencia en Champions League.

lo peor, y con diferencia

Que la retaguardia sea haya sido la línea que menos nivel ha demostrado en el Granada CF, y en la situación en la que se encuentra, deja en muy mal lugar a sus actores principales. Más, en unas demarcaciones que se antojan claves para cualquier escuadra que pelee por la salvación. El conjunto granadino ha sufrido a una defensa en la que la fragilidad y los fallos individuales, persistentes y casi imperdonables, han provocado que sea el segundo equipo más goleado -sólo por detrás del colista Osasuna, que ha encajado un tanto más- y que cuente con una sangrante diferencia de -19 dianas; igualmente, la segunda peor de Primera División. Especialmente desastrosas fueron las cifras del cuadro rojiblanco con Paco Jémez al frente de su timón. La llegada de Alcaraz ha agitado la zaga, con numerosos cambios de nombres y sistemas que, pese a todo, sólo han logrado maquillar ligeramente las pobres cifras del inicio de curso.

refuerzos que empeoran

Únicamente tres defensores repiten en el equipo respecto a la temporada anterior -y uno de ellos, Uche Agbo, apenas contaba hace unos meses para el primer plantel-. Además, el nigeriano sólo ha jugó como central durante las dos primeras fechas ligueras, para desenvolverse después en una medular en la que, a excepción de en el triunfo frente al Sevilla FC, tampoco ha dado la talla. Para reforzar la defensiva aterrizaron hasta seis caras nuevas en la ventana estival, pero lo cierto es que ni entre los veteranos ni entre los recién llegados se ha hallado el adalid, el líder deportivo y cuasi espiritual que guíe a sus compañeros. Una labor que sí pareció acaparar Ricardo Costa el año pasado, pero con el que la dirección deportiva y Jémez no contaron para su obra.

cualquier tiempo pasado

Los laterales han estado muy irregulares, y Foulquier, el que más lúcido parece estar, es incapaz de encadenar tres choques a causa de las lesiones. Junto al galo, por los flancos han jugado Tito -la apuesta de Jémez que, hasta ahora, ha salido rana-, Tabanou -que sigue sin demostrar las cualidades por las que el Swansea, que lo tiene a préstamo en Granada, pagó alrededor de cinco millones de euros al Saint-Étienne-, Gastón Silva, que también ha tenido presencia por el centro, y hasta extremos, a priori, puros que han ejercido de carrileros, como Cuenca. La muestra de que ninguno ha terminado de convencer lo refleja la figura de Gabriel Silva. Tras una pretemporada destacada, el '12' no pudo debutar en la primera jornada por sanción, mas sí fue titular en la segunda. No obstante, duró poco sobre el pasto. Un error grosero que provocó una diana en contra precipitó su sustitución a la media hora de juego. Su figura quedó señalada y desapareció, incluso, de algunas convocatorias hasta el relevo en el banco rojiblanco. En las últimas citas ha vuelto a tener presencia, aunque los nombres de Siqueira y Nyom resuenan en muchos oídos, aún años después de sus marchas.

otra de jémez

Estuvo poco tiempo el canario al frente del cuerpo técnico del Granada CF; el suficiente, empero, para dejar alguna que otra 'perla' propia de su carácter batallador y para que todavía hoy muchos sean incapaces de resolver algunos de sus enigmas. Su equipo estaba inerte defensivamente, pero al afamado 'profe' no se le pasó por la cabeza en ningún momento dar ni siquiera una oportunidad a Saunier. Un Saunier que, sin ser la panacea a los males rojiblancos, no tiene que envidiar a sus compañeros por los que Jémez sí apostó hasta la saciedad, visto lo visto en sus actuaciones.

camino inverso a ochoa

Si la sensación con Ochoa es que ha mejorado con el transcurrir de las semanas en seguridad, Vezo transita por la senda contraria. No hay duda de que el luso es el zaguero que más calidad y condiciones tiene de la plantilla, mas su juventud y su impulsividad le lastran en multitud de ocasiones. Siempre sobresalió desde que debutó con la elástica de franjas sobre sus compañeros, pero parece estar en un bache. Análisis más o menos exhaustivos aparte, en lo que apenas hay discrepancia entre los entendidos es que, si el Granada CF debe fortalecer todas sus líneas con refuerzos invernales, la defensa es a la que más le urge.