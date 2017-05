¿Un toque a tiempo?

El Granada ya no puede caer más bajo esta temporada. Tras caer en Pamplona, el equipo es último, y acabará en esa posición, la que se merece después de lo exhibido sin pudor en todos los campos de la élite española, si el viernes no se equivoca y gana al Espanyol, y siempre y cuando el Osasuna no sume un punto en Sevilla, que visto lo visto, hasta lo hace. Ser colistas no ha apaciguado los ánimos en el club, pero sí parece que dentro se han acostumbrado a trabajar con el ruido de los martillos pilones y las piochas de Tony Adams, que eso sí, parece que ahora hacen menos ruido.

TIRÓN DE OREJAS

Y es que en una de las visitas habituales a Madrid de Jiang Lizhang, desde el entorno se desliza que el presidente le dio un toque de atención a Tony Adams por cómo estaba tomando algunas decisiones. Se hizo patente cierto malestar de algunas figuras importantes de la dirección del club, sobre todo las locales, por la forma de actuar del londinense con la famosa reunión que mantuvo con Javier Jiménez. Sin que Jiang desacreditara a Adams, sí que le conminó a tener algo de más tacto. Pero vamos, lo que tenga que pasar, pasará. En el fondo, es el chino quien tiene la última palabra a instancias de los informes de sus dos vicepresidentes (el otro es Kangning Wang), y por mucho que Adams de golpecitos menos estruendosos, sigue con el martillo en la mano.

LO QUE FALTABA

La afición es soberana. Siempre lo ha sido y las opiniones que tienen son tan variadas como respetables. Hay tantas posturas como miles son los que acuden al campo a ver y animar, en algunos casos, al Granada. Sin embargo, en el fútbol es un problema cuando se intenta mancomunar un malestar y pergeñar medidas de protesta. El comunicado del G19 de peñas tiene un error que lo desacredita: la extralimitación de funciones. Pedir que jueguen canteranos es meterse en la labor del entrenador, y solicitar que el viernes no se juegue con la camiseta rojiblanca, aparte de demagógica, es una decisión que no les incumbe a los de la grada. Luego son más opinables las medidas de protesta contra jugadores y club, hacer una huelga de animación. A mí no me gustan. Prefiero acabar la temporada intentando crear una buena onda para el año que viene que acabar haciendo más leña del árbol caído. Que eso lo quiera la mayor asociación de peñistas del club me parece, aparte de tardío, caer en la misma mediocridad del equipo. No es el camino.

CONTRADICCIÓN

El último tampoco es el partido más idóneo para escenificar la ruptura entre club y afición. Ya bastantes sinsabores se han aguantado para sumar otra más. Y por cierto, ¿pedir canteranos para luego no animarles?

TODO ES ACERTAR

Cada vez se habla más de la próxima temporada y la planificación del equipo. No se quieren repetir los errores del año pasado, cuando la tardanza en el desembarco de Jiang ha dado como resultado lo que ya sabemos. Hay tanta ansia de mejorar que podría producirse el fenómeno contrario en el club, y que además podría ser igual de contraproducente: la precipitación. No veo mal que Adams y Salvador se ajusten a su calendario de anunciar en dos semanas al nuevo entrenador, y tampoco que Jiang tenga a su candidato, a nque este implique esperar a la resolución de la Liga 1|2|3. Tener tiempo también implica pensar bien las decisiones, no tomarlas con antelación. Que haya debate interno no es malo, aunque al final todo se reduzca a que hay que acertar con lo que se trae.