Buen destino casi seguro

El Granada CF tiene un 65% de opciones de subir a Primera División. A tenor de los precedentes, desde que la Segunda División alberga 22 equipos (temporada 1997-98), 13 de los 20 líderes que ha tenido la categoría en esta misma jornada terminaron dando el salto a Primera División. Las estadísticas están para romperlas, pero que mejor suceda en otra temporada y no en ésta.

Con el liderato de los rojiblancos en la Liga 1|2|3, hecho que no sucedía desde hace 33 años, y pese a que dada la igualdad de la categoría se trata de algo más bien circunstancial, como bien ha declarado el entrenador José Luis Oltra, tampoco está de más conocer la suerte de los equipos que fueron primeros en la división de plata también en la decimotercera jornada del campeonato. Este análisis se acota a datos de Segunda División con el actual formato de 22 equipos, que cumple exactamente 20 años, aunque la forma de ascender ha variado. Las dos primeras campañas se conservó el viejo modelo de dos ascensos y una promoción del tercero y el cuarto con sus contrarios de Primera División. Entre el 2000 y el 2010 el sistema varió al ascenso directo de los tres primeros; mientras que desde la temporada siguiente se instauró el play off entre el tercero y el sexto, con los dos primeros subiendo directamente, de ahí que el corte con el tercero y el cuarto tuvieran repercusiones distintas.

80%Eliminatorias. En 20 años, solo 4 equipos que fueron líderes tras 13 jornadas acabaron por debajo del 6º

En este sentido, en las últimas 20 temporadas han subido 13 de los equipos que ocuparon la primera plaza en la jornada 13, un 65%, dato que además mejora teniendo solo en cuenta a partir de la temporada 2010-11, la primera con el actual sistema de ascensos, donde el porcentaje se eleva al 71%. En las últimas tres campañas, Levante, Osasuna y Las Palmas subieron a Primera siendo líderes en la jornada 13. Los levantinos lo hicieron como campeones, mientras que navarros y canarios lo hicieron vía eliminatorias de ascenso. Solo fallaron en su cometido el Recreativo de Huelva en la 2013-14 y el Hércules dos campañas antes. Los recreativistas no se clasificaron para el play off mientras que los alicantinos fueron quintos.

Lo que prácticamente tiene asegurado el Granada CF, según las estadísticas, es disputar la fase de ascenso a Primera División. Desde el curso 2010-11 solo un equipo que fue líder en la jornada 13 no disputó las eliminatorias. Trasladado a las veinte últimas temporadas, solo cuatro conjuntos que encabezaron la clasificación de Segunda a estas alturas de campeonato bajaron del sexto puesto, último que a día de hoy da acceso a jugar las eliminatorias hacia la división de honor. El porcentaje de acierto es del 80%.

La historia también refleja un hecho curioso. Durante dos temporadas seguidas, el Xerez CD lideró la tabla de Segunda en la jornada 13, pero en ambas se desfondó y acabó lejos de los puestos de privilegio. Y eso que disfrutó de ventajas sobre sus rivales mejores de las que ahora goza el Granada CF. Se da la circunstancia de que el actual director general del club rojiblanco, Antonio Fernández Monterrubio, vivió sendos fracasos desempeñando el mismo cargo en el Xerez CD. En 2009 se quitó la espina y los gaditanos cumplieron con el ascenso, y además, como campeones. Tampoco son comparables las situaciones institucionales de los jerezanos y los granadinos.

Por otro lado, el Granada CF es uno de los peores líderes de Segunda de esta últimas veinte campañas. Está igualado con el Osasuna de hace dos campañas, que también sumaba 23 unidades y que subió en las eliminatorias al acabar sexto; y solo les supera el Ourense de la Liga 97-98, que no solo no subió si no que acabó décimo sexto luchando por la permanencia. Eso sí, de los equipos que, siendo líderes en la jornada 13 han estado por encima del corte del ascenso en tres o menos puntos, de seis casos que se han dado desde 1997, cuatro acabaron dando el salto a la élite.

De nuevo, los datos y la historia guiñan sus ojos al Granada. En las manos del entrenador y los jugadores está no hacer trizas las estadísticas.