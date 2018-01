Buenas segundas vueltas

Siempre que un equipo de José Luis Oltra ha subido a Primera División, sus segundas vueltas han sido mejores que la primera. Que el técnico, en los años terminados con éxito, haya sido capaz de hacer a sus equipos mejores en la fase decisiva del campeonato es una buena noticia para el Granada, que realmente necesita mejorar prestaciones a partir del domingo, y sobre todo fuera de casa. Eso sí, la obligación para el entrenador es superar sus propios números para llegar a buen puerto y olvidar sus últimos años, en los que fue cesado en dos ocasiones en la segunda vuelta (duró 3 partidos en el Recreativo 2014-15 y seis en el Mallorca 2013-14), no llegó a ella en el Deportivo de la 2012-13, y en la última temporada que completó en el (al frente del Córdoba), tuvo un balance negativo con el que milagrosamente se clasificó para las eliminatorias, donde fue eliminado en las semifinales por el Girona.

Para que el Granada prácticamente asegure el ascenso a Primera, los números que tendrá que hacer el equipo de Oltra deberán estar al nivel de sus dos anteriores ascensos (Deportivo en 2012 y Tenerife en 2008). Esto es, una media de 15 victorias, tres empates y tres derrotas. Si el Granada lograse ese balance, mucho mejor que el de 9-7-5 que presenta ahora mismo, los rojiblancos se irían a 82 puntos, lo que prácticamente otorga el ascenso. Desde que la Segunda División es de 22 equipos, todos los equipos que han alcanzado esa cifra de puntos ha subido a Primera salvo uno, el Girona de la temporada 2014-15. En aquel único caso, los gerundenses empataron con el Sporting, que ascendió directamente gracias a la diferencia de goles.

En las cinco Ligas de Segunda completadas por Oltra solo en una bajó del sexto puesto

Este Granada se parece más al Tenerife de Oltra que al Deportivo que ascendió con el entrenador valenciano. Los rojiblancos presentan el mismo balance de puntos al final de la primera vuelta que los tinerfeños del 2008 (34 puntos), aunque con bastantes diferencias. Aquel equipo iba segundo con esa puntuación, mientras que con la misma a los granadinos solo les da para ser sextos. También el balance de goles era diferente. Llevaban más (38) pero habían recibido más (32). El Deportivo de Oltra sumaba 42 puntos a estas alturas, dos más que el actual líder, el Huesca.

José Luis Oltra ha logrado completar cinco temporadas completas en Segunda División. Prácticamente todas ellas pueden considerarse positivas ya que en cuatro luchó por subir. Solo 'falló' en la 2007-08, undécimo con el Tenerife, pero en ella puso las bases del ascenso del año posterior. Tomando solo las temporadas 'buenas' del valenciano en la categoría de plata, el promedio de triunfos, empates y derrotas no le aseguraría al Granada el éxito. El balance en esos cuatro cursos (06-07, 08-09, 11-12 y 15-16) arroja un promedio de 11 triunfos, 4 igualadas y 6 partidos perdidos. Si se sumara esa cifra a la que ahora lleva el Granada, el equipo acabaría la temporada con un récord de 20-11-11 para un total de 71 puntos. Y esa cifra prácticamente certifica jugar el play off pero no el ascenso directo. Con esa cantidad o inferior solo han subido directamente tres equipos en las últimas cinco temporadas (el Girona lo hizo con 70, y en la misma Liga en Eibar con 71 y el Deportivo con 69). Las cuentas cogiendo todas las temporadas completas de Oltra en Segunda baja a las 69 unidades con una media de 10 victorias, 5 empates y 6 derrotas.

El promedio de puntos que suma Oltra en las segundas vueltas es de 23,6 tomando todas ellas en Primera y Segunda División, una cifra insuficiente para el objetivo del ascenso, cogiendo solo las temporadas completas en la categoría de plata, la cifra es de 35, lo que daría 69 puntos a final de temporada sumando los 34 actuales. En datos globales, Oltra ha entrenado en 144 partidos de segundas vueltas, con un récord de 59 victorias, 36 empates y 49 derrotas. Sus equipos han marcado 227 goles y recibido 170, lo que hace un promedio de 1,57 a favor por encuentro (la media del actual Granada es inferior: 1,47) y 1,18 en contra (el actual conjunto rojiblanco mejora esa cifra con solo uno).

Los números dan un voto de confianza al entrenador, que cuando hace que sus equipos funcionen es capaz de hacer mejores segundas vueltas que primeras. Justo lo que necesita ahora su Granada.