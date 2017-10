Buenos aires empujan al Granada

Viento en popa, pero todavía no a toda vela. De momento, el Granada ha desplegado sus velas y ha recogido ese viento favorable que lo ha aupado, tras tres victorias de forma consecutiva, a puestos de promoción. En Segunda División estar en puestos de privilegio tras ocho jornadas apenas implica nada porque son muchos los que andan literalmente en un pañuelo y de la noche a la mañana, según la dirección del aire, se pasa de zona de alegrías a la de penas en un tras tras. Pero, para qué vamos a engañarnos, mejor estar ahí arriba porque si los hados se tornan favorables se puede coger una buena racha que enfile al equipo hacia el objetivo final. Y es que no hay duda de que se rema mejor a favor de corriente.

tres victorias tres

Nada más terminar el partido contra el Lugo no pocos fueron los que echaron la mente atrás para recordar cuando fue la última vez que el Granada había sumado tres de tres. Ha llovido desde entonces. Mucho. Habrá que agarrarse al refranero y recordar que nunca es tarde si la dicha es buena..., y la puerta al optimismo sigue abierta: ¿por qué no pensar en una cuarta victoria consecutiva? Si es cuestión de rachas, que dure la actual que atraviesa el conjunto rojiblanco.

arrancada

De todos es sabido que el Granada no comenzó con buen pie su particular éxodo en Segunda. El nuevo entrenador, José Luis Oltra, abogaba por un equilibrio que, evidentemente, no iba a ser cuestión de un día. Ni de un mes. El comienzo de campaña la línea que se mostró más irregular fue la defensiva. Era la principal preocupación del técnico, tal como manifestó en más de una ocasión, sobre todo después de la derrota en Valladolid. La baja de Germán Sánchez trastocó los planes iniciales en la retaguardia, pero también es cierto que con el trabajo y la vuelta al primer del central francés Matthieu Saunier la seguridad defensiva ha ganado enteros. De hecho, en los tres últimos compromisos del Granada sólo se han encajado dos goles. Ya se sabe que las casas se construyen desde los cimientos y en el fútbol una buena defensa es el mejor puntal para el juego de un equipo. Por otra parte, el centro del campo ofrece garantías y en ataque el entrenador rojiblanco cuenta con no pocas opciones. Y no hay que olvidarse del excelente momento que atraviesa Pedro Sánchez, que ve portería con facilidad. Claro que el de Aspe se perderá dos partidos tras ver la roja directa en el transcurso del encuentro ante el Lugo.

seriedad

A diferencia de lo que ocurrió la pasada temporada, independientemente de los resultados el Granada juega demostrando que hay un trabajo detrás y que se ha conformado una plantilla con vocación de equipo. Un dato vital para el ansiado equilibrio que busca Oltra.

sin descanso

Y mañana más. El Granada visita a un Gimnástic que no anda fino. Después de la tercera habrá que invitar a la cuarta para continuar arriba porque el Granada ha de estar arriba todo el año.