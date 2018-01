Al Cádiz le volvió a salir bien su apuesta

El Cádiz es, posiblemente, el equipo de Segunda al que más le gusta no contar con la posesión del balón. Tal y como se intuía, el Granada lo tuvo mucho más, ya que su posesión superó el sesenta por ciento, pero eso al cuadro de Cervera no le importa, es algo habitual en sus encuentros, y no impide que siga ganando.

No fue el de la posesión el único apartado estadístico en el que se impuso el Granada, ya que los rojiblancos pisaron más el área rival, tiraron más y mejor, hicieron trabajar más al portero contrario y hasta botaron más córners. Pero nada de eso impidió el 1-0 final.

Hasta 18 veces chutó la formación que dirige José Luis Oltra hacia Cifuentes, que intervino en cuatro ocasiones con acierto, especialmente en dos mano a mano, y vio como un tralllazo de Sergio Peña se estrelló en su larguero.

Javi Varas encajó un gol pero vivió bastante tranquilo, sobre todo en un segundo tiempo en el que no intervino.

Los números terminaron por volcarse a favor del Granada tras el descanso. Al final hubo igualdad en las faltas realizadas por uno y otro conjunto, y bastante tarjetas, ya que los rojiblancos acabaron con cinco amonestados y el Cádiz con David Barral expulsado por doble amonestación.