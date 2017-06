¿Cambio de cromos en la portería?

A la espera de la confirmación oficial de la contratación de José Luis Oltra como nuevo técnico rojiblanco, al director deportivo del Granada CF, Manolo Salvador, se le acumula el trabajo. El hecho de tener que componer una plantilla prácticamente nueva hace que las gestiones sean continuas pese a que en Segunda División, de donde procederán el grueso de jugadores, la competición no ha concluido.

Se han de realizar en torno a una veintena de fichajes y a poco menos de 40 días para que arranque la pretemporada, son muchos los nombres que comienzan a sonar en el entorno del club. Charles, Duda, Ángel, Samu Sáiz, Melero, Juan Villar, Ricardo Costa o Joselu son algunos de los futbolistas que han sido situados en la órbita rojiblanca.

De ellos, ninguno es portero pero el diario Marca adelantó ayer el interés de Salvador en hacerse con los servicios de Javi Varas. El actual portero de Las Palmas, de 34 años de edad, está estudiando una oferta de renovación de un año del cuadro insular pese a que en un primer momento pretendía dos años, algo a lo que el cuadro canario no estaba dispuesto. De hecho, por si acaso no aceptaba la oferta, la dirección deportiva de la entidad amarilla ha tanteado a Guillermo 'Memo' Ochoa que está libre y que este año tendrá pasaporte comunitario. Pese a tener ofertas del Nápoles y del Olympique de Marsella, el guardameta mejicano no vería con malos ojos jugar en Las Palmas y seguir así en la Liga Santander, por lo que se podría dar un intercambio de cromos en la portería.

Varas ha compartido este año la portería del cuadro entrenado por Quique Setién con Raúl Lizoain, que seguirá en la plantilla. Ha disputado un total de 25 partidos de Liga en los que ha encajado 47 tantos. El estilo de Setién le obligó a mejorar su juego con los pies aunque en ocasiones cometió graves errores que costaron goles pero se valora su experiencia, su sobriedad y el hecho de haber jugado ya en la categoría.

Formado en la cantera del Sevilla, se hizo famoso una noche de octubre de 2011 cuando cuajó una fenomenal actuación frente al Barcelona de Pep Guardiola, parándole incluso un penalti en la prolongación a Leo Messi que le sirvió al cuadro sevillista para empatar en el Camp Nou. Sin embargo, en el club hispalense no tuvo la continuidad que hubiera deseado por lo que optó por una salida en forma de cesión hacia el Celta de Vigo donde fue un fijo, siendo repescado para jugar en la siguiente campaña (2013-2014), donde únicamente disputó seis partidos.

Tras cumplir contrato, no se lo pensó dos veces y relanzó su carrera en el Real Valladolid pero en Segunda División (2014-15), jugando 40 encuentros. Su buena temporada le sirvió para ser contratado por Las Palmas donde ha estado dos años. En su palmarés cuenta con una Copa del Rey, que logró en la campaña 2009-2010 frente al Atlético de Madrid, y un ascenso a Segunda División A con el filial del Sevilla FC, además de jugar en Champions y en la Europa League.

En definitiva, una apuesta en la portería del estilo de Roberto Fernández en la época de Quique Pina que tan bien salió.