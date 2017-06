Carcela deshoja la margarita

La decisión está tomada desde hace semanas. Difícilmente, por no decir imposible, la relación Granada-Carcela llegue a buen puerto. En declaraciones al periódico Le Matin, el todavía extremo rojiblanco declaró que no cree que "vaya a seguir con el Granada en Segunda División", no sin antes decir que no está "acostumbrado a perder tantos partidos". Intentó, además, exculparse del pésimo año del club granadinista al señalar que "en lo personal" su año "no fue tan malo" como el del equipo.

Desde luego, pretendientes no le faltan a Carcela para seguir compitiendo al máximo nivel. A los ya conocidos intereses provenientes de la Liga y vertidos por su entorno se han unido varios equipos extranjeros. En principio, el jugador marroquí prefiere seguir en España, donde dice que se hace "el mejor fútbol del mundo" y que tiene "el campeonato más exigente".

La cláusula de Carcela bajó hasta la mitad de su valor tras el descenso del Granada

El Betis lleva tiempo interesado en él. Durante el pasado mercado invernal ya sonaron rumores de un posible traspaso al club de Heliópolis. El abuelo de Carcela, onubense y reconocido bético, es un claro reclamo de cara a los intereses verdiblancos. Continuando con sus pretendientes en España, Sevilla, Valencia y Deportivo de La Coruña también han sondeado el fichaje del jugador del Granada.

A los pretendientes españoles se han sumado varios clubes extranjeros. Se habla del interés de los dos equipos griegos por antonomasia, Olympiacos y Panathinaikos, y dos de los conjuntos más importantes de Turquía como son el Fenerbahce y el Trabzonspor.

Por otra parte, desde Francia se ha indicado que tanto Olympique de Lyon como AS Monaco quieren hacerse con sus servicios. El hecho de que el jugador sea francoparlante -internacional con Marruecos pero con pasaporte belga- puede ser un punto a favor para que acabe en la Ligue 1.

Le Matinasegura que es el Monaco el club que ahora mismo tiene más posibilidades de hacerse con Carcela tras coger la delantera a los demás equipos que pujan por contratar al aún rojiblanco. El conjunto monegasco vería en Carcela un buen sustituto de Bernardo Silva, que recientemente se ha marchado al Manchester City.

Hay que recordar que la cláusula del marroquí, anteriormente de diez millones, se ha rebajado a la cuarta parte con el descenso de los nazaríes, con lo que se queda en unos 2,5 millones muy asequibles para no pocos clubes.

El jugador, internacional por Marruecos, llegó a Granada en el anterior mercado estival a cambio de 2,5 millones de euros por el 75 por ciento de su traspaso. Por lo tanto, si su salida alcanzase finalmente el coste de la cláusula, el Granada recuperaría la inversión realizada la pasada temporada.