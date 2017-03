Carcela regresará de Marruecos lesionado

Hasta siete jugadores internacionales del Granada CF tendrán que regresar en las próximas horas a la ciudad para reincorporarse a los entrenamientos con el equipo rojiblanco. Todos ellos finalizaron la estancia con sus respectivos equipos nacionales en la jornada de ayer, y se unirán a Kravéts y Krhin, que ya lo hicieron el martes.

Se espera que los primeros en volver sean los que han jugado en Europa como Ingason y Rui Silva. El islandés lo hace después de que su equipo sorprendiera ayer a Irlanda en Dublín (0-1). El jugador del Granada jugó todo el partido, de carácter amistoso, y recibió una cartulina amarilla. Ingason se resarce así de su no participación en el duelo por el Mundial 2018 que ganó Islandia en Kosovo por 1-2. No fue titular, en este caso, Rui Silva, que vio desde el banquillo el triunfo de la sub 21 de Portugal frente a la de Alemania en suelo teutón.

También deberá volver pronto el marroquí Mehdi Carcela-González, que una vez aterrice en la ciudad tendrá que someterse a pruebas médicas para determinar el alcance de la lesión por la que se tuvo que retirar a los 26 minutos del amistoso contra Túnez (1-0 para los Leones del Atlas).

Por último, ninguno de los cuatro jugadores que aún tienen que cruzar el charco jugaron partidos de clasificación ayer. Lo vieron desde el banco Gastón Silva y Sergio Peña (2-1 para Perú ante Uruguay) y la victoria de México por 0-1 en Trinidad y Tobago, en la que Ochoa, a pesar de su gran partido ante Costa Rica, se quedó sin jugar. También ha de regresar Ponce de estar con Argentina sub 20.