El Celta sigue sin encontrar atacante

El Granada sigue a la espera de poder confirmar el fichaje de Andrew Hjulsager, extremo del Celta de Vigo. La situación no ha variado con respecto a los últimos dos días. El acuerdo es total entre todas las partes pero los gallegos todavía no tienen el recambio en ataque que necesitan para dejar salir al jugador danés, aunque el entrenador celtiña Juan Carlos Unzúe no cuenta con él. También en la prensa viguesa admiten que el entendimiento entre Celta y Granada es total, pero los celestes todavía no han puesto el semáforo en verde. Está en ámbar.

Los avances que para fichar a su primera opción, Lucas Boyé (Torino) están en punto muerto, con el club italiano plantado en no querer incluir una cláusula de compra al su contrato de cesión. Eso sí, ayer surgió un plan B para que el Celta encuentre a un delantero. Se trata del ariete Saman Ghoddos, futbolista sueco de nacimiento pero internacional con la selección de Irán. Según publicó el rotativo Expressen, los gallegos habrían pedido su cesión con una opción de compra de seis millones de euros, pero el presidente de su club de origen, el Östersunds, habría rechazado esa primera tentativa. El jugador, que tiene 24 años, ha sido una de las sensaciones de la primera fase de la Europa League, y la intención de la entidad sueca es no desprenderse de su hombre clave de cara a la eliminatoria de dieciseisavos de final de esta competición que tienen que afrontar contra el Arsenal.

El Elche, para donde sonó Charlie Dean, rescindió ayer a su central Golobart

Prácticamente en Vigo esperan que cualquier movimiento se produzca ya la semana que viene, que solo tendrá tres días más de mercado invernal de fichajes.

En standby la operación de Hjulsager, en el entorno del club la sensación es que habrá al menos otro fichaje más. De las posibles salidas de Licá, Iriondo y Charlie hay poco más. En Segunda B se produjo ayer un movimiento que podría acercar a este último al Elche, ya que su central Golobart rescindió su contrato para seguramente irse al Mérida, por lo que los ilicitanos podrían ir definitivamente a por Charlie.