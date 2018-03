Chico Flores: "Ha sido un palo muy grande"

Para Chico Flores, la derrota de ayer fue "un palo muy grande" porque "ya no se pueden fallar más oportunidades" y todos los equipos "suman". El gaditano desveló ante los medios de comunicación tras el choque que en el vestuario había una mezcla de "rabia y tristeza".

"Ha sido un palo muy, muy grande. Pero somos un equipo con mucha personalidad. Muchos de nosotros hemos jugado en Primera, tenemos que saber sobreponernos y levantar cabeza para venirnos arriba y al final de temporada estemos hablando de ascenso", se sinceró Chico, quien admitió que en el vestuario había "rabia por no haber conseguido ni puntuar, que parece inadmisible con las ocasiones que hemos tenido, y tristeza de que se nos escapan tres puntos y no podemos desaprovechar más oportunidades".

"Nos vamos a dejar la piel por estar entre los dos primeros y lograr el ascenso"Chico FloresJugador del Granada CF

"Sabíamos a lo que venían, que se iban a meter atrás y aprovechar sus oportunidades con el juego directo. Hemos visto las estadísticas y hemos llevado el peso del partido, creado infinitas oportunidades y no ha entrado ninguna, y ellos en la única lo han aprovechado", lamentó Chico Flores, quien añadió que "luego nos han complicado porque han metido a todo el equipo atrás. Es de esos partidos en los que el balón no ha querido entrar".

"Para nosotros es un palo. Queríamos sumar los tres puntos y seguir con la buena dinámica en casa", declaró el central rojiblanco, que cree que su equipo ha "intentado jugar bastante rápido porque, si no, no encontraríamos espacios. Aún así ha sido complicado y nos cerraban bien cualquier espacio".

Sobre si el equipo tiene que ganar sí o sí en Oviedo, Chico dijo que "ganar es siempre una obligación", pero advirtió que "cada vez está más complicado sacar los puntos porque los equipos de atrás aprietan muchísimo para no pelear por el descenso, y les están quitando muchos puntos a los equipos de arriba". "Quedan 36 puntos y cualquier partido es una final. Iremos luchar y a pelear por lograr todos los posibles", comentó.

"Cuando vas perdiendo 1-0 intentamos buscar todas las alternativas posibles y en los últimos minutos me he ido arriba para echarle una mano a Adrián y a Joselu", dijo el defensa al ser preguntado por su aportación en ataque al final. "Ellos cada balón lo rechazaban y perdían tiempo. Hemos sacado el penalti, muchos córners, pero entre el portero y que no quería entrar, esta vez nos ha tocado a nosotros", concretó.

"Vamos a dejarnos la piel por estar entre los dos primeros", exhortó Chico, que relativizó el fallo del penalti de Machis: "Messi y Cristiano también han fallado penaltis en su carrera".