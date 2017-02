Compromiso total, pase lo que pase

El presidente del Granada, Jiang Lizhang, asistió anoche al encuentro que el Granada disputó ante el Betis y lo hizo después de mantener, por la mañana, un encuentro de carácter informal con los profesionales de los medios de comunicación en el que mostró su confianza en la victoria del Granada. Un poco supersticioso, dijo que había cambiado de hotel dado que en sus anteriores visitas el equipo no había tenido suerte. Con el resultado de anoche, seguro que el propietario del club repetirá en su próxima visita.

En su comparecencia, el propietario y presidente del Granada volvió a asegurar su total compromiso con el club rojiblanco independientemente de lo que ocurra de aquí al final de la temporada. Tras reiterar que su presencia en la entidad es a "largo plazo" y calificar de "complicada" la situación que atraviesa el conjunto que entrena Lucas Alcaraz, el propietario del Granada declaró de forma clara que "no abandonaremos este proyecto por los resultados deportivos del equipo".

Asimismo, Jiang Lizhang reconoció que no está satisfecho por la trayectoria del Granada CF durante esta temporada, aunque señaló que no pierde la esperanza y que a día de hoy hay que seguir luchando para lograr la permanencia, objetivo que, a su juicio, aún es posible. "No hay que perder la confianza", señaló. No obstante, hizo hincapié en que en el club están "preparados para superar los obstáculos que aparezcan en el camino", y que es en estos momentos cuando "no hay que deprimirse", sino todo lo contrario, mostrar "determinación y motivación para mejorar".

Sobre el origen de los problemas deportivos que atraviesa el Granada, Jiang Lizhang se remontó al momento de la compra del club a Gino Pozzo y recordó que las negociaciones se alargaron más de la cuenta, lo que acortó los tiempos destinados a la configuración de la plantilla y una mejor preparación de la temporada. Asimismo, reconoció que el peor momento que ha pasado desde que se hizo con la propiedad del Granada fue cuando hubo que destituir a Paco Jémez. "Perdimos ante el Alavés y la afición estaba muy decepcionada", señaló. Al respecto, añadió que presidir un club de Primera División es complicado: "El nivel del fútbol en China es bajo. Venimos a aprender del fútbol de España porque es más avanzado y aquí he aprendido muchas cosas que no voy a aprender en China".

Sobre su relación con los jugadores, el presidente rojiblanco se mostró partidario de "no intervenir" en la gestión ordinaria del club, aunque aseguró que ha mantenido varios encuentros con la plantilla.

Para recalcar nuevamente su compromiso con el Granada, empresa que para Jiang Lizhang es "una prioridad", señaló que "una cualidad de los chinos es saber aguantar, nunca perdemos la esperanza y siempre buscamos salidas".