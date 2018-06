Emerge Diego Martínez

La demora para la contratación del nuevo entrenador del Granada CF está empezando a abonar el terreno para las conjeturas. Y dentro del club la sensación sigue siendo de un incómodo impasse ya que algunas decisiones para la próxima temporada tienen vinculación directa con la adquisición del nuevo preparador. La parcela deportiva anda inmersa de lleno en acertar en la elección del míster para el próximo curso, y eso mantiene en pausa algunas confirmaciones de cargos importantes. En este maremágnum empieza a cobrar fuerza un nuevo candidato al banquillo: Diego Martínez Penas, ex del Osasuna.

El entorno de la entidad no aporta ningún tipo de luz, pero lo cierto es que el fichaje de Francisco Rodríguez, que parecía hecho según algunos al "95%", parece que se ha desinflado un poco más. Nadie se aventura a dar hecha al cien por cien la incorporación del preparador almeriense, cuya preferencia es entrenar cerca de su ciudad, en la que viven sus familiares. Por eso, en las últimas fechas se coló el nombre del Córdoba CF como equipo interesado en el ex entrenador del Lugo, una vez que parecen en punto muerto las negociaciones para la renovación de José Ramón Sandoval en el club califal. Sin embargo, según pudo saber esta redacción, al Granada le ha podido salir un rival más duro todavía: la propia Unión Deportiva Almería. La nueva propiedad del club rojiblanco piensa en el hijo pródigo para su banquillo, lo que encajaría a la perfección en las pretensiones de Francisco. Otro nombre que barajan en la provincia vecina es la del ex granadinista José Luis Oltra, que también volvería a la banca almeriense.

Diego Martínez no ha clasificado al Osasuna para las eliminatorias de ascenso a PrimeraEl 'nuevo Almería' busca repescar a Francisco y tiene entre sus opciones a Oltra

El baile está en marcha y la sacudida de nombres será tónica habitual hasta que Antonio Cordón y David Belenguer, con la intervención además de Alberto Benito, quemen la hierba fresca para provocar la fumata blanca. Ya se conocía el interés y los contactos con el entorno de Jagoba Arrasate, que aún se encuentra inmerso en los play offs de ascenso, y al que también vinculan al Osasuna. La novedad la ofreció ayer la radio gallega, que relacionó directamente al entrenador vigués Diego Martínez Penas con el Granada Club de Fútbol. Esta redacción trató de contactar ayer con el entorno del preparador y con el propio Martínez sin éxito.

El técnico pontevedrés tiene un estilo similar al de Francisco en cuanto al juego se refiere, pero viene de fracasar con el Atlético Osasuna, un equipo que afrontaba la temporada de manera similar a la del Granada al ser un recién descendido y uno de los favoritos por el ascenso. Pero Martínez ni siquiera pudo clasificar a los rojillos para las eliminatorias de ascenso. A favor de este entrenador cuenta su conocimiento del fútbol granadino, ya que estuvo varias temporadas en los cuerpos técnicos del Imperio de Albolote, el Arenas de Armilla y el Motril. Además, Martínez conoce a buena parte de los técnicos de la primera plantilla y la cantera, todos ellos discípulos del que fuera entrenador granadinista Óscar Cano, como el preparador físico José Alfonso Morcillo, el fisioterapeuta Alberto Lara, o el entrenador del juvenil y el filial, Rafa Morales.

Francisco sigue siendo la opción principal, pero cada vez aparecen con más fuerza otros nombres. Ya nadie descarta los planes B o C que están sonando.