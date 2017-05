Entrenamiento blanco con Adams haciendo experimentos

Dijo Tony Adams en la rueda previa del choque contra el Real Madrid que el descenso matemático confirmado en San Sebastián había servido para descargar de presión al equipo, para poder trabajar con más tranquilidad. Es decir, que actuar sin jugarse nada es teóricamente mejor que hacerlo con un objetivo claro en mente. Cualquier otro oponente habría servido para evaluar si la teoría del inglés es cierta o no, pero con el equipo blanco, y su gran momento de forma, al otro lado del campo, es difícil saber si el entrenador rojiblanco llevaba o no razón. Aunque visto el paupérrimo rendimiento del Granada ayer, parece que no.

once titular

También aprovechó Adams su conferencia prepartido para calificar la actuación de los suyos en Anoeta como muy buena. Por eso insinuó que el once titular de esta jornada iba a ser muy similar al último. No engañó a nadie. Sólo hubo una novedad en la alineación ante los blancos respecto al día de la Real Sociedad, aunque el cambio se puede calificar como sorpresa. Salió del campo Uche y entró Krhin, que no viajó a tierras vascas. Esto provocó que el Granada jugara con un esquema 1-4-2-3-1 en el que el propio Krhin y Angban formaron un doble pivote de mucha contención y muy poco fútbol, presagiando lo poco que iba a tener la pelota el cuadro nazarí en el partido. Con el meta y la defensa de los últimos choques, Isaac Cuenca y Aly Malle como los ocupantes de las bandas, Andreas Pereira el media punta y Ramos de referencia ofensiva.

cambio a los 15 minutos

El Real Madrid tardó poco en demostrar que el Granada actual es un equipo incapaz de ganar un partido, aunque juegue contra un Segunda B, y que si enfrente está uno de los conjuntos más en forma y con mejor plantilla del planeta, el despropósito puede ser histórico. A los diez minutos ya vencían los de Zidane por 0-2, con laterales y extremos blancos entrando por banda como Pedro por su casa y James rematando en el área pequeña o cerca de ella como si de un entrenamiento en el que los atacantes se midieran a conos. Ahí no quedó la cosa, ya que Adams volvió a hacer de las suyas y, al más puro estilo Jémez, hizo un cambio al cuarto de hora. Señaló al joven Aly Mallé y metió en el campo a Uche. Esperpéntico. El dibujo no varió, aunque sí la posición de Andreas Pereira, que se fue a la banda izquierda para dejar a Uche de tercer centrocampista por delante del doble pivote.

Todo igual

Como era de esperar, la sustitución no sirvió para que el Granada mejorase. El Real Madrid, jugando entre andando y a medio gas, marcó dos goles más para volver a evidenciar la bisoñez, endeblez y permeabilidad de la zaga local, y hasta perdonó el quinto justo antes del descanso.

desastre con balón

El mismo desastre que fue el Granada sin balón, incapaz en todo momento de presionar o de apretar a un Madrid que recordará este partido por ser el más cómodo y fácil que ha jugado en años, fue con el esférico, ya que se mostró incapaz de enlazar ni una buena jugada de ataque y de intimidar a Casilla.

estreno de entrena

Adams volvió a mover piezas en el descanso con la entrada de Lombán por Krhin, lo que llevó a Hongla en el segundo tiempo al doble pivote, colocándose el asturiano en su posición habitual de central para formar pareja con Ingason. La tercera sustitución rojiblanca fue un guiño a la grada al hacer debutar en inglés en Liga al extremo local Entrena, que ya había debutado con Lucas Alcaraz en la Copa del Rey.