Entrenamiento y viaje

El Granada apenas tendrá tiempo para preparar su próximo compromiso. Entre el partido disputado el pasado domingo en Los Cármenes y el que jugará mañana el conjunto rojiblanco ante el Gimnástic de Tarragona (Nou Estadi, 20:00 horas) apenas pasarán 72 dos horas. Poco tiempo de por medio y, además, un viaje largo hasta la capital catalana.

Tras una sesión de recuperación llevada a cabo la mañana de ayer en las instalaciones de la Ciudad Deportiva del Granada, realmente será hoy cuando José Luis Oltra pueda preparar con todos sus jugadores disponibles el encuentro ante el Nástic que a priori parace asequible para los rojiblancos, pues el conjunto tarraconense ocupa, tras las ocho jornadas celebradas, la penúltima plaza en la tabla de clasificación. No obstante, el entrenador valenciano no quiere ningún exceso de confianza, más aún cuando tras los últimos resultados pudiera extenderse un clima de euforia. Oltra ya ha avisado que el Nou Estadi no será un campo fácil para los suyos.

Será después de la sesión matutina de hoy (10:30 horas), que será a puerta cerrada, cuando la expedición rojiblanca parta con rumbo a Tarragona en AVE desde Antequera.