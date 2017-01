Estadísticas malas, sensaciones peores

Lo probable se hizo seguro ayer en el Bernabéu. La goleada por 5-0 del Real Madrid al Granada CF dejó una estadística muy negativa en el lado rojiblanco. No obstante, si pobres fueron los guarismos que acapararon los de Alcaraz, bastante peores fueron las sensaciones que desprendió el equipo sobre el pasto merengue. La grada de Los Cármenes, indudablemente, es capaz de perdonar un tropiezo en el feudo blanco, incluso una derrota abultada, pero no de la forma en que se produjo ayer. Ronaldo y compañía contaron con la preciada complicidad de una escuadra granadinista presa de una desidia, apatía e indolencia impropias y cuyos números hablan por sí solos.

Los de franjas horizontales -ayer, de negro-, como ya hicieron en el Camp Nou, chutaron únicamente dos veces, y sólo una entre los tres palos del costarricense Navas. El tiro 'bien dirigido', además, llegó en el 89', con la cabeza de Zidane y los suyos en otros menesteres y -como indica el cero del luminoso- también sin resultado. La escasez de disparos puede resultar hasta lógica cuando se visitan escenarios como el de los líderes de la Liga, mas lo que no es usual es que un conjunto inferior no se muestre ni siquiera agresivo a la hora de presionar y de pugnar en los balones divididos. También ahí se reflejó la dejadez de los visitantes, que hasta el 38' de juego no habían cometido ninguna falta. De hecho, si se hubieran contado las ocasiones en las que los granadinos atravesaron el medio del campo durante el primer acto, a buen seguro, el dato hubiese provocado poco menos que un sonrojo.

La 'mano' de los de la capital del Reino, con todo, puede evaluarse como corta para aquel que no viese el encuentro. Sobre todo porque los números son irrebatibles. Los vikingos terminaron la cita con 38 acercamientos al área del arquero Ochoa, con 21 tiros en total -un 60 por ciento de ellos a puerta- y con 9 saques de esquina a su favor. Las cifras respectivas del otro contendiente también son categóricas: 13, 2 y 1.

Las sumas admiten poca respuesta, pero el aroma del duelo tampoco es alentador para los de rojo y blanco, ni mucho menos. Su intensidad estuvo ausente; su hambre, idem. No estuvieron a la altura, como su mismo técnico dijo, y dejaron que el Real Madrid viviese uno de sus partidos más plácidos de la presente campaña. Necesitan fichajes de manera urgente. Es evidente que el Santiago Bernabéu no es el mejor marco para analizar la capacidad y el poderío de un equipo, no obstante, el Granada CF ya se empeñó en demostrar que necesita mejorar -muchísimo- durante las 16 jornadas anteriores.