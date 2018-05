Estreno sin red para Portugal

No es habitual que el primer partido de un entrenador sea decisivo o crucial para el futuro de su equipo. Los técnicos se suelen estrenar a la vez que comienza una temporada o, caso de que hayan llegado con el curso iniciado para relevar a un colega, en un mal momento del plantel, por lo que suelen tener de partido poco que perder y bastante que ganar. El caso de Miguel Ángel Portugal en el Granada CF es diferente. El objetivo del curso para los nazaríes es tan ambicioso, queda tan poco para el final de la fase regular y está el plantel rojiblanco tan mal situado en la tabla y en mitad de una racha de resultados tan pésima, que el nuevo entrenador debuta sin red, con una final, casi sin margen de error.

A todo esto hay que unir dos aspectos que añaden un grado de dificultad y de presión más al estreno. El primero es que los resultados de la jornada, que se cierra esta noche con el duelo en el Nuevo Los Cármenes, no han favorecido al Granada. Los triunfos de oponentes directos como Zaragoza, Valladolid, Oviedo u Osasuna llevan a los rojiblancos a amanecer este lunes en la décima posición de la tabla. La distancia con la sexta plaza, que es el objetivo ahora del equipo toda vez que alcanzar los puestos de ascenso directos ya es virtualmente imposible, es de cinco puntos.

Tampoco facilita el panorama que el rival de hoy sea el Rayo Vallecano. El Granada, incapaz en las últimas jornadas de ganar a equipo de abajo como Sevilla Atlético, Cultural Leonesa o Lorca, se va a jugar las habichuelas ante el Rayo, uno de los mejores equipos de la segunda vuelta. El madrileño es un plantel que pase lo que pase hoy seguirá en zona de ascenso directo, que si puntúa recuperará el liderato y que cuenta de mitad de campo hacia arriba con dos puñales como Embarba y Bebé, un goleador como Trejo y, por si fuera poco, con el jugador actualmente más determinante de la categoría: Raúl de Tomás.

Portugal será el tercer entrenador que esta campaña dirija al Granada después de que a primeros de esta semana reemplazara al destituido Pedro Morilla. El cuadro rojiblanco, que viene de perder por 2-1 en Huesca, está obligado a cortar ya una racha de sólo una victoria en los nueve choques más recientes.

El nuevo preparador cuenta para su estreno con toda la plantilla disponible, toda vez que no hay ni lesionados ni sancionados, aunque no se espera que haga una revolución en un once que será parecido al de choques anteriores.

Respecto al último encuentro en Huesca, vuelve a estar apto el medio Raúl Baena, que se ha perdido varios partidos por lesión, además del lateral Víctor Díaz y del delantero Joselu Moreno, ambos tras cumplir ambos un partido de sanción.

Es previsible que Javi Varas retorne a la meta tras la titularidad de Rui Silva en El Alcoraz, mientras que en la zaga se espera a Víctor Díaz y Alex Martínez en los costados, y a Germán o Saunier acompañando a Chico Flores en el medio.

La presencia de Raúl Baena y de Alberto Martín en la lista lleva a pensar que Portugal colocará un pivote defensivo junto a Montoro. Sería una sorpresa que Agra, Kunde, Machís y Adrián Ramos no fueses los cuatro jugadores más adelantados de inicio.

Portugal confeccionó su primera citación como preparador rojiblanco tras el entrenamiento a puerta cerrada que su equipo completó ayer en su ciudad deportiva. Los seis jugadores que se quedaron sin convocar por decisión técnica fueron Iriondo, Menosse, Hjulsager, Antonio Puertas, Sergio Peña y Manaj.

En el Rayo, para este encuentro Míchel ha vuelto a citar al centrocampista Unai López y al delantero Javi Guerra, ambos ausentes la pasada jornada, y para ello ha descartado a Santi Comesaña y a 'Chori' Domínguez, dos hombres que han perdido peso en los últimos meses en el equipo.