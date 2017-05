Examen de conciencia y propósito de la enmienda

No es una tragedia bajar a Segunda División. Primero porque, mientras no se demuestre lo contrario, el Granada está en ese grupo de equipos que llevan en el ADN el síndrome del ascensor. De momento, somos un club modesto y dentro de las posibilidades está perder la condición de equipo de Primera tarde o temprano. Realmente, bajo el mandato de Quique Pina no se bajó de puro milagro una temporada sí y otra también. Pero ya es mala suerte para Jiang Lizhang, que ha sido llegar y no precisamente ha besado el santo.

la gota

Lo que ocurrió el pasado sábado en San Sebastián era algo que cualquier podía intuir hace meses sin la necesidad de estar licenciado como adivino. Es más, antes de Navidad nada marchaba a derechas y el club ya andaba encaminado hacia Segunda División. Se confiaba en que se podría enderezar el rumbo en el mercado de invierno, pero lo realizado entonces apenas sirvió para nada. Todo ha sido un ir hacia el abismo, que todo el mundo sabía donde estaba, pero hasta que se ha caído no se ha parado. Las matemáticas sólo dieron el empujón final.

a terminar

En estos seis años nunca se ha vivido un tramo final de temporada tan tranquilo como el que le espera al Granada en los tres partidos que faltan para finalizar la campaña. No hay nada en juego, salvo intentar evitar el farolillo rojo por cuestión de honrilla. El partido en El Sadar ante el Osasuna podría dictar sentencia al respecto. Antes, hay que recibir al Real Madrid en un encuentro imposible para los de Tony Adams, que desde que llegó al banquillo rojiblanco no conoce más resultado que la derrota. Aunque, por soñar que no quede... ¿Se imaginan ustedes que el Granada le birla al todopoderoso conjunto blanco el título de Liga? Como no ocurrirá, pondré el titular a esa crónica que nunca verá la luz: 'A buenas horas, mangas verdes'. La verdad es que quedaría bien.

aprender y actuar

Si Jiang Lizhang se queja en su carta a la afición -de la que se da cuenta en la información de al lado- de que hubo poco tiempo para preparar la temporada, ya no tendrá excusas para la próxima campaña. No ha acabado ésta y ya se sabe por lo que se ha de pelear. Antes hay que reconocer el cúmulo de errores, algo que seguro los medios de comunicación irán recordando, para luego actuar en consecuencia. Hay tiempo y el dueño del Granada lo tiene claro. Si hace algo más de un año dejaba caer que su objetivo era estar en Europa a medio plazo, ahora se ha comprometido a que el Granada volverá pronto al Santiago Bernabéu, Nou Camp, el nuevo Metropolitano, Mestalla y demás recintos emblemáticos. Para ello, habrá que hilar fino estos meses venideros, apostar por las personas adecuadas y conformar una plantilla de garantías diferente al 'popurrí' de este año.