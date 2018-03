Fabbrini pide tranquilidad a los aficionados oviedistas

El jugador italiano del Real Oviedo, Diego Fabbrini, ha reconocido que no es agradable llevar cinco partidos sin ganar, pero ha explicado que el vestuario está tranquilo porque esta racha negativa es una "fase normal" en temporadas tan largas. "No es un momento positivo para el equipo por los resultados, pero en una competición tan larga como la Liga 1|2|3 es normal que haya fases positivas y fases negativas en cuanto a sumar. Debemos centrarnos en el partido ante el Granada y continuar trabajando", comentó el mediapunta.

El futbolista, que reconoce estar contento con su vuelta a los terrenos de juego tras meses de lesión, ha explicado que se siente bien en su vuelta al equipo, y aunque no se ha hecho con la titularidad, reconoce estar físicamente perfecto.

Debemos centrarnos en el encuentro ante el Granada y continuar trabajando"

Fabbrini, que siempre ha desempeñado el rol de mediapunta, se ha adaptado a jugar en banda por las exigencias del dibujo del Oviedo y el sistema de carrileros, pero ha señalado que para él la posición "no es un problema", y que de jugar lo hará donde el entrenador "lo necesite". "Jugar de delantero no sería un problema, donde me quiera Anquela yo juego, me adapto a cualquier posición de ataque. La pregunta sobre las posiciones es para el míster, siempre he jugado mediapunta, pero también en banda e incluso de delantero, en el filial", ha respondido el jugador, que opta a un hueco en el once debido a las bajas.

El italiano considera los partidos que quedan en casa -siete de cinco- como una oportunidad "buena" para el equipo en este último tramo de Liga, y espera mucha igualdad en una categoría en la que no ha encontrado aún "un rival fácil". "Es bonito jugar en casa, ante nuestra afición, y eso nos va a ayudar de aquí al final. El primero es ya ante el Granada, y será un partido difícil, porque es un gran equipo, pero la realidad es que todos los partidos en esta liga son complicados. Tenemos que pensar solo en jugar bien y en ganar", ha concluido el jugador, que no quiere pensar en el pasado porque "ese no se puede cambiar".

Los azules sigue preparando ese partido ante el Granada y lo han hecho con la misma ausencia de la jornada del lunes, Christian, quien en esta ocasión se ha ejercitado al margen por unas molestias, y con la presencia de Steven, delantero del filial que se postula como único punta puro que lleve Anquela ante las bajas por sanción de Linares y Toché.