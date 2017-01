Falta compromiso

El director deportivo del Granada, Javier Torralbo 'Piru', ha confirmado lo que ya saltaba a la vista desde hace ya tiempo. Aunque el directivo habla de falta de actitud, lo que es evidente es que el compromiso brilla por su ausencia entre no pocos efectivos de la plantilla rojiblanca. No es de extrañar entre un plantel plagado de extranjeros, muchos de ellos cedidos por otros equipos, a lo que hay que añadir demasiada juventud y no poca inexperiencia.

Los gestos de algunos jugadores, incluso sobre el terreno de juego, deja la impronta en las pupilas del mero aficionado de que más de uno lo que piensa es en acabar la temporada y volver a su equipo de origen o buscar otros destinos en el caso de que se consume un descenso que a día de hoy se antoja como una realidad que caerá por su propio peso.

Ahora hay que centrarse en lo que tiene el equipo por delante"

Es más, esta falta de actitud y/o compromiso detectada es algo que preocupa en el seno del cuerpo técnico, si bien ningún miembro del mismo se haya manifestado al respecto. Para el entrenador del Granada, Lucas Alcaraz, y su equipo no es nada fácil lidiar con este estado de ánimo cuando, además, el equipo está hundido en la tabla de clasificación.

Es en este escenario en el se ha manifestado Piru, quien durante la presentación de Kone como nuevo jugador del Granada reconoció que en la entidad preocupa y mucho la falta de unión de algunos efectivos con la camiseta que visten. El director deportivo quiso centrarse en sus declaraciones en lo que se produjo durante el último encuentro del Granada, el pasado sábado en Cornellá. "Ante el Espanyol fue un resultado negativo pero nos vinimos preocupados por la actitud, porque se puede perder un partido pero nunca por falta de actitud", dijo de clara y contundente Piru.

Por tanto, sin decirlo de forma expresa, el directivo pidió más compromiso a una plantilla que, a su juicio, debe dejar de pensar en lo ocurrido hasta ahora porque ya no tiene solución y "centrarse en lo que hay por delante", en la que el Granada tiene por delante la difícil misión de evitar el descenso. Para ello, Piru señaló que en el club se sigue trabajando con el objetivo de efectuar "dos o tres incorporaciones más".

El responsable del área deportiva del Granada hizo hincapié en que la entidad granadinista está haciendo un gran esfuerzo para "buscar soluciones" con la meta de reforzar la plantilla. También tuvo palabras para las recientes incorporaciones que ha llevado a cabo el Granada: "Estamos muy contentos con lo que ha llegado". Asimismo, dijo que "estamos intentando dar un cambio y que el jugador se acostumbre a que para jugar tiene que trabajar".

Por último, Piru informó que hasta el día de ayer ningún jugador de la actual plantilla ha solicitado abandonar el equipo, aunque añadió que se está "trabajando para que más de uno salga" antes de que se cierre el mercado de invierno.