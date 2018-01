Faltó gol en ambos planes

Casi todo lo que dijo Oltra el jueves en la previa del partido contra el Cádiz se cumplió en el Carranza: fue un envite que se decidió por pequeños detalles, el Granada tuvo más la posesión y fue muy difícil hincarle el diente al cuadro amarillo, que se apoyó en la estrategia y su velocidad. Hubiera sido igual el análisis post partido y pre partido si al final en lugar de 1-0 el marcador reflejara 1-2, que visto lo ocurrido en el campo hubiese sido justo. Pero el equipo rojiblanco se encontró con el mal que le viene acompañando en sus últimos encuentros como visitante: la falta de gol, no aprovechar las ocasiones a favor, que ayer fueron más incluso que en encuentros precedentes.

lo esperado

Solucionó el técnico la ausencia de Machís con Espinosa. Repitió Oltra el 1-4-2-3-1 de pasados choques sin más novedades que la citada. El hecho de jugar sin extremos puros, ya que ni Espinosa ni Pedro lo son, y de que los peligrosos jugadores de banda del Cádiz, Salvi y Álvaro, permitieran pocas licencias ofensivas a los laterales del Granada provocaron que el cuadro nazarí percutiera muy poco por los costados en el encuentro, especialmente en la primera parte.

hacia joselu

Además, la presión alta del Cádiz cuando el Granada intentaba salir desde atrás y varias imprecisiones en los pases en los compases iniciales del choque hicieron que el cuadro rojiblanco prefiriera los envíos en largo hacia Joselu a cualquier otra opción en el inicio de la jugada. El onubense se movió mucho, casi siempre con desmarques de apoyo, y hasta se fabricó jugadas de peligro él solo, como el mano a mano que falló tras el 1-0.

balón parado

Chico Flores, el zaguero más certero que tiene el Granada, erró por partida doble en el único gol del choque, primero al conceder una falta innecesaria y después al perder la marca, por un inoportuno tropezón, del autor del gol. Son cosas que puede pasar, mas el Granada se equivocó al conceder numerosas jugadas de estrategia al Cádiz, que salvo en la recta final del choque hizo lo contrario, evitar que los granadinos dispusieran de esas posibilidades. Y, desgraciadamente, así se decidió el encuentro.

cambios

Pese a que el partido no iba todo lo bien que debiera, Oltra no realizó cambios hasta el minuto 69, aunque es cierto que el equipo estaba más cerca del gol en el segundo tiempo que en el primero. Apostó el técnico por una doble sustitución, con Raúl Baena y Manaj reemplazando a los poco afortunados ayer Montoro y Espinosa. Ahí mutó ya el Granada al 1-4-4-2 que mantuvo hasta el final, con el albanés y Joselu arriba y Sergio Peña cayendo a la izquierda. El peruano estaba muy enchufado y salir de la media punta no le sentó bien porque perdió peso en ataque, se desconectó del duelo.

con todo

De hecho, fue Peña el elegido para que entrara Adrián Ramos, que estuvo poco más de diez minutos en el campo. Con los tres delanteros que hay en la plantilla a la vez en el terreno de juego, Joselu fue el que puso Oltra para caer a banda, como en Tarragona. Pedro se marchó a la izquierda y el '9' partió desde la derecha, con el colombiano y Manaj arriba. Hubo alguna ocasión más para, al menos, empatar, pero los palos, el portero y, sobre todo, la falta de acierto y de capacidad en el momento decisivo, impidieron que el Granada puntuara en el Carranza.

a más

Con el equipo volcado, más aún tras la roja a Barral, la labor de los medios fue muy importante ante las rápidas contras locales. Ahí creció la figura de Kunde, que aguantó bien con una tempranera amarilla.