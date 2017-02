Goleada con una perfecta interpretación del dibujo usado

Parecía que las bajas de Saunier por lesión y de Lombán por sanción, unidas a la desastrosa actuación en defensa del equipo el pasado lunes frente al Eibar, iban a provocar que Lucas Alcaraz no repitiera la defensa de tres centrales y dos carrileros que había utilizado en los tres encuentros anteriores y regresara a la zaga de cuatro efectivos. Sin embargo, el preparador optó por repetir dibujo. Y no sólo fue inesperado el esquema, otra vez el 1-5-4-1, sino también el futbolista elegido para actuar como tercer zaguero junto a Ingason y Gastón Silva, ya que en lugar de por Vezo, que parecía la primera opción, se decantó de inicio por Martin Hongla, el joven camerunés del filial que en la pasada semana no entró en la citación y que hasta ahora siempre había jugado como centrocampista con el primer equipo, aunque con el Granada B lo hace como central.

estrenos

No fue la única novedad en el once, ya que se estrenaron de inicio Héctor en el lateral zurdo y Wakaso, quien se situó en el doble pivote junto a Uche. Andreas Pereira fue el encargado de jugar como extremo zurdo con Carcela-González en la derecha, sitio en los últimos encuentros ocupado por el joven Ay Malle, que en esta ocasión vio el choque desde la grada al ser el futbolista descartado por el técnico, que había confeccionado el pasado jueves una citación de 19 jugadores.

Errores ajenos

El Granada fue capaz de hacer en la primera parte lo que otros equipos han hecho tantas veces con él esta campaña: vivir y aprovecharse de los errores ajenos, ya que los dos primeros tantos llegaron tras pérdidas de balón béticas en zonas peligrosas que fueron aprovechadas a la perfección por los nazaríes. Eso sí, estas estuvieron acompañadas por la precisión necesaria, y otras veces no vista, de Wakaso y Héctor para el pase, y de Carcela-González y Adrián Ramos para la finalización. La incisividad y la capacidad de trabajo y de abarcar campo que dio el ghanés al equipo en la medular fue una de las claves de la mejora. Además, estuvo acompañado por un Uche que se pareció mucho más al del día de Las Palmas que al del Eibar.

carrileros largos

De todos los partidos en que Alcaraz ha utilizado carrileros, en ninguno éstos han subido tanto como ayer. Héctor y, sobre todo, Foulquier, fueron dos puñales por sus bandas y se convirtieron una y otra vez en uno de los mejores argumentos ofensivos del equipo, ya que casi siempre que recibían lo hacían al espacio y en carrera. La interpretación de su función atacante fue perfecta, algo que otras veces no ocurrió en los jugadores de bandas cuando el técnico usó este dibujo. Además, ninguno desatendió sus ocupaciones defensivas en ningún momento.

movilidad

Otro aspecto fundamental en el vendaval goleador del primer acto fue la posición de Carcela-González. El marroquí partió desde la banda izquierda pero tuvo libertad para moverse por el frente de ataque cuando el Granada tenía la pelota. Eso provocó desconcierto en la defensa visitante y, sobre todo, que con su calidad pudiera crear superioridad y desequilibrar prácticamente en cualquier parte del campo. Como muestra, su intervención en el primero y tercer goles en lugares bastante alejados de su punto de partido en la banda zurda.

al final

Tras la expulsión de Pereira y agotar las tres sustituciones reglamentarias, el Granada acabó el partido con un 1-5-3-1. Alcaraz optó por reforzar la media situando ahí una línea con Sergi Samper, Uche y Kone, que disputó sus primeros minutos como rojiblanco. Arriba fue suficiente con Adrián Ramos, que mostró su enorme capacidad para llegar a todas las partes del campo en una noche que fue redonda.