Granada CF: Despropósitos y (des)consuelo

En Imagino que habrá muchos proverbios chinos que sirvan para describir la situación del Granada CF, pero dado que la experiencia que tenemos los "granadinistas" con esto de los chinos no es muy satisfactoria prefiero tirar del refranero castellano y recordar que el hombre es el único animal que tropieza cuantas veces sea necesario con el mismo error o bien que el que avisa no es traidor o cualquiera otra sentencia de sabiduría popular que nos describe lo que ha ocurrido en nuestro equipo de fútbol y lo que puede acontecer en no mucho tiempo.

A falta de matemática confirmación, el descenso del equipo es fruto de una pésima gestión deportiva por parte de unos señores que tienen poca experiencia en nuestra liga, que han traído jugadores de poca calidad, que han vendido a los mejores y que siguen repitiendo errores fichando a un nuevo entrenador que ni conoce ni sabe mucho del tema, es decir que reiteran los tropiezos.

Con esas mimbres, un empresario extranjero que viene hacer negocio sin saber de fútbol, nos podemos encontrar pronto en aquella nefasta categoría que tardamos más de dos décadas en abandonar. Eso ya le ha pasado a otros equipos que confiaron en jeques y gurús diversos. Aquí el único empresario foráneo que salvó al equipo era de Murcia pero sabía, y mucho, del tema futbolero.

Del inminente descenso a la segunda división solo me queda el (des)consuelo de dejar de soportar los insufribles horarios con los que se juega en primera división; de perder los cortes en la competición porque juega la selección; de aguantar las crónicas nacionales que solo hacen mención, y de refilón, al Granada CF cuando juega con los dos (o tres) grandes de la Liga; de olvidar lo fácil que es expulsar a uno de los nuestros y lo difícil que es hacerlo a los jugadores de esos grandes; de soportar que casi la mitad del estadio canta más los goles de esos equipos grandes que los del Granada CF; de escuchar que el entrenador por ser de casa es muy malo y algunas otros realidades que hemos ido contemplando en estas temporadas en primera.

Las estadísticas dan una asistencia media de unos 17000 espectadores en primera división, lejos de aquellos 3000 irreductibles que mantuvimos al equipo hasta en la tercera división (año 2006). Auguro que seremos menos si el equipo desciende pero, sin duda, seremos más realistas y estaremos allí para ver a nuestro equipo y no a principitos, ni galácticas estrellas ni messi-anicos" delanteros. Y ustedes que lo vean.