"El Granada es un club de lujo"

De esas casualidades que tiene la vida, al entrevistado y entrevistador les une un mismo hecho diferenciado por un 'pequeño' detalle: 36 años de diferencia. Es el tiempo que separa la clasificación de la selección peruana para el Mundial de Rusia con la anterior ocasión en la que la franjirroja se metió en una fase final mundialista, que precisamente fue la que se disputó en España en 1982. En el primer caso, Sergio Peña vivió recientemente el acontecimiento como gran protagonista en el banquillo del Estadio Nacional de Lima, cuando su selección ganó ante Nueva Zelanda el derecho de estar entre las mejores selecciones del mundo el próximo verano. En el segundo caso, de forma más discreta, el entrevistador fue testigo en el mismo escenario, pero en la grada, de un empate a cero con Uruguay que dio a Perú pasaporte para estar en España 1982. Anécdota a un lado, otro pasaporte es el que tuvo que sellar el centrocampista del Granada cuando hace casi cuatro años aterrizó en la ciudad para incorporarse a los equipos inferiores del club rojiblanco. En este tiempo, el limeño ha crecido como persona y como futbolista, se ha asentado como jugador en el primer equipo y tiene ante sí la posibilidad más que probable de vivir desde dentro un Mundial a pesar de su juventud.

-15 de noviembre, Estadio Nacional de Lima. Una fecha y un lugar que no va a olvidar nunca.

-Es una fecha y un lugar en los que Perú ganó a Nueva Zelanda y se clasificó para un Mundial después de muchos años. Esto hace que sea inolvidable para mí y para mis compañeros.

-¿Alguna imagen de ese día que tenga especialmente grabada en su retina?

-No. Lo tengo todo, todo, todo grabado, todos los momentos que se vivieron ese día en ese estadio. También tengo en mi mente todo lo previo que se vivió porque el país estaba muy ilusionado por todo lo que estábamos haciendo, por todo lo que habíamos logrado. La verdad es que Perú estaba paralizado un mes antes esperando el día del partido y gracias a Dios pudimos clasificarnos para el Mundial.

-La posibilidad real de ir a un Mundial tiene que ser un sueño para alguien tan joven.

-Es un sueño que se puede hacer realidad. Es algo a lo que todo jugador de fútbol aspira con su selección. Gracias a Dios me ha tocado la posibilidad de jugar con la mía y ahora tengo que entrenar fuerte y mentalizarme para poder estar en Rusia.

-¿Qué le parece el grupo que le ha tocado a Perú?

-Es un grupo complicado. Es un Mundial y están las mejores selecciones del mundo. Creo que todos los grupos son complicados. Tenemos que centrarnos sólo en nosotros y seguir trabajando como lo hemos venido haciendo.

-Otra fecha, otro lugar: 5 de octubre, La Bombonera de Buenos Aires. Vaya sitio para debutar como titular con su selección.

-Fue un partido muy complicado ante Argentina en el que me tocó jugar de titular por primera vez en mi selección. Yo creo que lo hice bien el tiempo que estuve en el campo. Me sentí cómodo porque mis compañeros me respaldaron. Lamentablemente me lesioné muy pronto, en el minuto 11, lo que me condicionó un poco. Pero estoy muy contento de haber estado en ese partido.

-¿Qué fue para usted estar en el mismo césped en el que estaba jugando Leo Messi?

-Es inolvidable para mí. Argentina no es sólo Messi porque es una selección muy buena a nivel mundial, pero es verdad que tiene al mejor jugador del mundo y para mí fue emocionante enfrentarme a él.

-Hay una imagen en ese partido en el que el máximo goleador de la historia de la selección peruana, Paolo Guerrero, que es su tío, le tiene agarrado antes de iniciarse el encuentro. ¿Qué le dijo en ese momento?

-Era mi primer partido como titular y él como capitán se me acercó y me dio la confianza que necesitaba para poder hacerlo bien.

-El empate final fue a la postre determinante para que Perú esté en el Mundial de Rusia.

-Sí. Era un partido clave para nosotros ante un rival complicado y en un lugar complicado. Nosotros sabíamos a lo que íbamos y lo que queríamos y aunque no se consiguió ganar sí se logró un empate que tampoco fue un mal resultado, pues gracias a no perder luego pudimos clasificarnos para el Mundial.

-Tercera fecha: 24 de enero de 2014, día en el que fue presentado en Granada. Cuando estaba en Lima con 18 años y le dicen de venir a jugar a España, ¿qué se le pasó por la cabeza?

-Este día fue ya hace varios años. Ése fue también un momento muy emocionante, muy marcado para mí porque mi sueño era siempre llegar a Europa y lo conseguí, aunque me tocó ir y volver como cedido varias veces. Pero ahora estoy en el equipo, me estoy consolidando en el Granada, teniendo minutos, jugando. Me siento muy cómodo aquí.

-Alguien que le ha seguido cuando estaba en el filial asegura que tras su última cesión, que fue al San Martín (antes había estado en el Alianza Lima), cuando vuelve es otro, es un jugador más maduro.

-Me tocó irme por primera vez a Perú hace un año y medio al Alianza, el equipo en el que crecí y del que soy hincha, pero no me fue tan bien como esperaba porque llegué con otro ritmo, con otra mentalidad, quizá, lo que no me favoreció mucho. Luego firmé por San Martín seis meses en principio en los que no jugué porque estaba con otro ritmo, otro estilo de juego. A pesar de todo, el club me renovó el préstamo seis meses más en los que sí jugué y fui uno de los mejores jugadores del torneo. Me fue muy bien y a partir de ahí empiezo a ir con la selección y a tener mucha más solidez. Terminé siendo un jugador clave para San Martín y volví con mucha más confianza. Estuve cuatro meses en el Granada B, en los que se notó mi cambio y ahora estoy aquí, en el primer equipo.

-El pasado verano hubo unos días complicados en los que no se sabe si se va a poder hacer su ficha con el Granada, pero al final la historia acabó bien. Es otro salto más hacia adelante.

-Es una historia que se vivió con el club porque no había sitio para un extracomunitario más porque estaban Adrián Ramos y Darwin Machís. Lo pasé mal porque no sabía lo que iba a pasar conmigo, no sabía si me iba a quedar o me iban a ceder de nuevo. Era todo muy complicado porque, además, me quedaba un año de contrato y tenía que tomar la decisión de renovar o no, pero los últimos días Darwin decide hacer unos trámites todo por ayudarme, por hacer que me quede en el equipo, porque el club también quería me que quedara y él último día, gracias a Darwin y al club, todo se solucionó. Conseguí quedarme y renové contrato con el Granada. La verdad es que estoy muy contento aquí.

-En lo que va de primera vuelta ha jugado poco debido a los viajes con su selección y las lesiones, pero últimamente ya ha jugado como titular. Poco a poco va cogiendo confianza.

-Lamentablemente y afortunadamente me tocó irme a cada rato con mi selección. Afortunadamente porque jugar con mi selección es lo mejor que me pueda pasar, y lamentablemente porque uno siempre quiere jugar y al volver aquí no estuve teniendo minutos. Además, tuve una lesión en el hombro, por la que estuve fuera casi un mes. Pero poco a poco el entrenador me está dando minutos y confianza. Es lo que necesito, como cualquier otro futbolista. Espero seguir consolidándome en el equipo y poder aportarle lo máximo posible cuando me toque jugar y también cuando no. Hay que seguir trabajando, nada más.

-Prácticamente en días empezará la segunda vuelta en la que el Granada se va a jugar mucho. Hay mucha gente que considera que usted puede ser un jugador importante en este tramo vital de la competición.

-La verdad es que yo, desde que me fui de pretemporada con el equipo, me he sentido importante. Me hicieron sentir así el club, mis compañeros y el entrenador a pesar de que por entonces no sabían si me podía quedar. Por esto estoy muy agradecido con todos porque hicieron todo lo posible para que me quedara. Todos me han ayudado mucho y no hay mejor forma que retribuir lo que hicieron por mí que haciéndolo mejor y dándolo todo por el club.

-¿Cómo se siente mejor en el centro del campo, como doble pivote o mediapunta?

-Es un poco complicado. Realmente yo desde pequeño juego al lado del pivote defensivo. Me gusta más jugar ahí, pero tampoco me disgusta jugar de mediapunta, es una posición en la que me gusta jugar también. Pero si me dieran a elegir, mejor al lado del pivote.

-¿Cómo ve el objetivo del ascenso a Primera?

-Es la meta que tenemos todos en el club y que queremos lograr junto a la gente de todo Granada. Yo lo veo posible, está a nuestro alcance y lo podemos lograr si seguimos en esta línea.

-Jugar en la Primera División sería otro paso adelante en este cúmulo de sueños que va sumando en su carrera.

-La verdad es que el fútbol español es, a mi parecer, el mejor del mundo. En el caso de que lo logremos sería un sueño que se me cumpliría y me serviría mucho para seguir creciendo como futbolista.

-Y puestos a ascender, mejor por la vía directa, porque como haya que jugar la promoción se la podría perder por tener que irse con su selección para disputar el Mundial.

-Es un tema complicado porque si todo va bien tendría que irme con mi selección, algo que creo que puede suceder. Lo ideal es que ascendamos esté quien esté, juegue quien juegue porque es el objetivo que tenemos todos.

-¿Le trata bien esta ciudad?

-Sí. Es una ciudad que conozco mucho. Además, en el tema de club, de compañeros, es un club de lujo. La verdad es que estoy encantado de estar en esta ciudad, que es maravillosa en la que todo el mundo quisiera estar porque Granada es una ciudad muy bonita.

-¿Qué me puede decir de José Luis Oltra y Ricardo Gareca, los dos técnicos que ahora mismo le están marcando?

-El 'profe' Gareca es el entrenador que me ha ido dando confianza para ir creciendo poco a poco porque me convocó para la selección mayor siendo muy joven para pelear por lo que estábamos peleando, que era la clasificación para el Mundial. Él me ha ayudado mucho a crecer para seguir logrando mis objetivos. José Luis Oltra se ha portado muy bien conmigo desde el primer minuto en el que yo ascendí al equipo y me ha dado la confianza suficiente para sentirme importante en el Granada.