"El Granada lo dará todo mientras tenga opciones"

El técnico del Málaga, José Miguel González 'Míchel', abogó ante la visita de esta noche al Granada por la "regularidad" y por que su equipo "sea estable" en la recta final de Liga, ya que los conjuntos "regulares son los que están arriba siempre", y admitió que ésta ha sido "una temporada gris".

Míchel consideró que anteriormente en el Málaga, ya salvado virtualmente al ser decimoquinto con 36 puntos, había "sensación de miedo y de temor por el futuro", aunque ahora es "de felicidad" tras los últimos buenos resultados.

No obstante, el entrenador malaguista afirmó que deben quedarse "en el término medio" y, de esta forma, "estar templados" y no pensar en cosas que no les "pertenecen", pues reconoció que en líneas generales ha sido una temporada "gris".

El madrileño añadió que no van a ser los "jueces de la Liga", sino sólo de su "posición en la tabla", en alusión a que cerrarán la temporada ante el Real Madrid en La Rosaleda.

Sobre el Granada, Míchel indicó que está teniendo "una temporada dura", en la que "han cambiado de entrenador, cada uno con sus ideas, y han variado algunas cosas", y que en esas circunstancias también "es difícil que se aclimaten" los jugadores, aunque advirtió de que "cuando juegan ante su público, quieren dar el máximo".

Los granadinos están muy cerca del descenso a Segunda, algo sobre lo que Míchel subrayó que "hasta que no sea matemático van a dar todo lo posible". Aseguró que saben que se enfrentan a "un equipo con máximas necesidades" y que va "a buscar su partido" a pesar de estar en "una situación delicada".

También se refirió al hecho de que el Málaga sólo haya ganado una vez como visitante, y argumentó que deben mostrarse a domicilio "como en casa" y "dar muestras del tipo de equipo" que, con las bases del actual, quieren hacer.