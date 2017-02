"El Granada es un equipo casi nuevo"

Pese a que los entrenadores suelen aparecer ante la prensa los días previos a los encuentros, el técnico del Eibar, José Luis Mendilibar, compareció ante los medios ayer sábado para analizar el choque del próximo lunes contra el Granada, conjunto al que alabó y del que no se fía, aunque ante los micrófonos también se mostró plenamente seguro de las posibilidades de los suyos en el duelo que va a medir a ambos conjuntos en el vetusto Estadio Ipurua.

El veterano preparador no dudó al afirmar que "el Granada tiene condiciones para salir de abajo", aclarando que su plantilla es "diferente a la de la primera vuelta" ya que ha realizado seis fichajes en el mercado de invierno y "ahora está más sólido".

Tras presenciar los últimos encuentros de la formación que dirige Lucas Alcaraz, Mendilibar explicó que el Granada "juega con cinco jugadores atrás, dos mediocentros y tres jugadores más ofensivos".

Mendilibar subrayó que los atacantes del equipo andaluz "ponen en dificultades a los rivales porque son rápidos y buenos en el uno contra uno, con Carcela-González y Aly Malle en las bandas, y el delantero Adrián Ramos".

El Granada "es un equipo que tiene cosas buenas, está abajo pero tiene condiciones para salir de ahí", añadió el entrenador del Eibar.

El Granada venció el pasado lunes a la UD Las Palmas (1-0) en el Estadio Nuevo Los Cármenes, lo que le ha servido para iniciar esta jornada fuera del puesto de colista al adelantar al Osasuna e igualar a puntos con el Sporting de Gijón. Mendilibar quiso analizar todas estas circunstancias desde el punto de vista del subidón moral de oponente.

"La victoria del lunes le habrá dado ilusión de pillar a los de adelante, al Leganés, el Deportivo de La Coruña, y el Valencia. El Granada tiene buenos jugadores, ha recuperado gente que ha disputado la Copa de Africa, además ha fichado y ha cambiado de jugadores; es casi es un equipo nuevo", destacó el técnico azulgrana.

Mendilibar precisó que el Granada "no juega igual en casa y fuera, a pesar de que utiliza a los mismos futbolistas", incidiendo en que ante su público "juegan adelante, presionando al rival" pero que "en cambio en Villarreal esperaron atrás y salieron a la contra".

"No sé cómo vendrá el Granada", sentenció el entrenador, quien remarcó que el Eibar está preparado, aunque "será difícil ganar porque ellos están necesitados de puntos".

El equipo eibarrés, que ha ganado al Deportivo de La Coruña (3-1) y al Valencia (0-4) en Mestalla en sus dos últimos compromisos, está en buen momento.

"Estamos bien clasificados, pero nosotros todavía no estamos pensando en mirar hacia arriba. A ver si ganamos el partido contra el Granada, y si vencemos igual pensamos en otra cosa", señaló al respecto de sus opciones clasificatorias. El preparador indicó que "las sensaciones que transmite el equipo son buenas".

"Si la sensación es buena, con eso me vale. Espero que sigamos así, que no bajemos los brazos, que cuando logremos el objetivo principal (la permanencia) no digamos ya está y bajemos la intensidad. Espero pelear hasta que nos dé el cuerpo", anunció.

Además, mostró su satisfacción por la ampliación de contrato de Sergi Enrich, del que aseguró que es "un buen jugador" no por los goles sino "en el vestuario" y recalcó que "él está contento en el equipo y nosotros con él".

Por último, señaló que la reaparición de Iván Ramis, que jugó ante el Valencia tras dos meses lesionado, le agrada, y confirmó que el defensa central balear podría actuar de inicio ante el Granada, ocupando la baja vacante dejada por el central granadino Alejandro Gálvez, que tendrá que estar alrededor de un mes de baja por una lesión muscular.