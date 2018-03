Un Granada fuerte en los duelos particulares

Una de las herencias que dejó José Luis Oltra tras ser destituido al frente del Granada CF, y que era además uno de sus puntos a favor para los defensores de su continuidad, fue el buen balance que presentaba el equipo el los averages particulares contra los demás equipos que luchan por el ascenso a Primera. El valenciano dejó al equipo con el particular a favor contra Oviedo, Zaragoza y Lugo, empatado con el Valladolid, y sin ninguno perdido. Si bien es cierto que a los rojiblancos les queda la peor parte del calendario al enfrentarse aún a cinco rivales que están entre el ascenso y la promoción, los datos son positivos y rompen una lanza a favor de la herencia de Oltra. A Pedro Morilla le queda el trabajo de mantener fuerte al equipo en ese aspecto: conservar esa ventaja que tiene sobre el Huesca y el Sporting, ganársela al Osasuna y remontársela al Rayo Vallecano y al Cádiz. El sevillano ya al menos ha conseguido ganar uno de esos averages: el domingo pasado al Numancia.

Esta comparativa entre 'iguales' saca ganador al Granada CF, sobre todo mirando a una hipotética fase de ascenso. Una de las conclusiones que se han sacado durante todo lo que va de temporada es que los ahora hombres de Pedro Morilla rendían mejor contra los equipos de arriba que contra los de abajo. Sobre todo en Los Cármenes, donde ya han pasado siete de los once mejores de la clasificación y a todos ellos se les ha ganado, incluyendo al Tenerife (al que también se le tiene ganado el average al empatar a dos en la isla y vencer en casa por 2-1). Faltarían por pisar el coliseo del Zaidín, en este orden, Osasuna, Rayo Vallecano y Cádiz.

El Granada todavía tiene que jugar contra los cuatro primeros de la tabla mas el sexto

También se corrobora que el rendimiento fuera de casa ante esos grandes es deficiente, al menos en resultados. Los granadinistas han pasado por ocho campos de rivales por el ascenso (solo queda por rendir visita a Huesca y Gijón) y tan sólo le han podido sacar puntos a tres de ellos (un triunfo en Soria ante el Numancia por 1-3, y dos empates, a uno y a cero en Zaragoza y Pamplona, respectivamente). El resto, derrotas, nada menos que cinco.

Sin embargo, de esos resultados, en una hipotética promoción, el Granada saldría ganador en todos, incluso en el particular que tiene empatado contra el Valladolid, al que superaría gracias al gol que marcó Pedro en el José Zorrilla. Quizás los resultados más peligrosos son ese 2-1 contra el Sporting y el 0-0 con Osasuna. En el caso del primer encuentro, el gol anotado por Michael Santos en el descuento deja a los gijoneses a un tanto de nivelar el particular con los de Pedro Morilla, y en el segundo, cualquier empate con goles dejaría al Granada expensas del average general. Tan sólo tendría que buscar la remontada frente al Rayo y al Cádiz, resultados 'remontables' por el 1-0 de la primera vuelta.

El Granada se porta bien contra los equipos de la zona alta, donde le quedan cinco rivales por enfrentarse, tres en casa y dos fuera. El balance es bastante positivo con respecto a los demás contrincantes, incluso frente a los dos primeros de la clasificación. Solo el Zaragoza, ahora fuera de los puestos de play off, cuenta con cuatro averages a su favor ante equipos que luchan por la Primera División.

Los oscenses tan solo le ganan el particular a Cádiz y Osasuna y lo tienen perdido ante Rayo y Sporting. Los vallecanos sí presentan un buen bagaje con tres ganados (Huesca, Oviedo y Zaragoza) y dos perdidos (Sporting y Osasuna). Y llaman especialmente los averages de dos conjuntos especialmente peligrosos como el Cádiz y el Oviedo. Los cadistas, con muchas jornadas en zona de ascenso directo, solo le tienen ganado el particular al Lugo, el undécimo de la clasificación, y tienen perdidos tres de ellos ante el Huesca, el Osasuna y el Numancia. Los carbayones solo tienen a su favor el particular contra el Sporting de Gijón, nada menos que el eterno rival.

Un balance que inspira confianza en el Granada, que tiene que mantener esa cara ante 'los buenos' de aquí a final de Liga... Y no fastidiarla ante 'los pequeños'.