El Granada fulmina a Piru

Javier Torralbo 'Piru' ya no es el director deportivo del Granada Club de Fútbol. El dirigente madrileño fue despedido ayer por la cúpula rectora de la entidad y hoy firmará su finiquito. La noticia sorprendió a propios y extraños por el momento escogido, ya que la destitución del máximo responsable de la parcela futbolística ha alterado la vuelta al trabajo de la primera plantilla después del claro y contundente triunfo logrado contra el Sevilla.

A primera hora de ayer, el ya ex director deportivo fue citado en la Ciudad Deportiva para que le fuera comunicado su cese por parte del director general de la entidad Sergi Vieta. Desde ese momento se despidió de todos los jugadores e incluso algunos que ya no están en el plantel le llamaron para expresarle sus ánimos. La pérdida de confianza después de los dos mercados invernales en los que el equipo no logró firmar a todos los jugadores que pretendía es el telón de fondo para la decisión tomada por el club, que vivió el capítulo más esperpéntico el pasado 31 de enero con la frustración de fichaje de Nabil El Zhar cuando el acuerdo era total y el jugador tenía los billetes de avión para viajar a la ciudad. La revelación posterior de los entresijos de la operación y la posterior burla del representante del futbolista dejaron en mal lugar a Piru, a pesar de que al día siguiente el Granada le expresó su apoyo público.

El presidente de la entidad, Jiang Lizhang, agradeció a Piru "su trabajo y todos sus esfuerzos durante estos nueves meses en los que ha sido el director deportivo de nuestro club" mediante un comunicado de prensa en la web del club. El máximo dirigente anunció, asimismo, que "a partir de este momento, los técnicos de DDMC Football Club Management Company realizarán el trabajo específico relacionado con esta parcela del club". "Tras nuestra fantástica victoria ante el Betis del pasado viernes, es muy importante ahora que todos nos centremos en ayudar a los jugadores, al entrenador Lucas Alcaraz y a todo el cuerpo técnico para seguir luchando para alcanzar nuestro objetivo en la Liga", finalizó Jiang.

Por su parte, Piru, que no se esperaba la noticia, publicó una carta de despedida en la que califica su estancia en el Granada como "nueve meses complicadísimos y sufridos, trabajados cada semana y cada día con la mayor entrega y preocupación de las que soy capaz". El madrileño, que llegó de la mano de Pere Guardiola, Jiang Lizhang y Paco Jémez, y que en el Granada vivió su primera experiencia como director deportivo de élite, agradeció a su equipo de colaboradores su "soporte constante y su dedicación infinita", al presidente que "apostara" por él, a Sergi Vieta "por su "consejo cuando lo necesité", y a Lucas Alcaraz "por el respeto y el afecto mutuo que nos profesamos desde el primer día".

En su misiva, Piru resaltó que ha sido "un honor trabajar para el Granada CF" y también se acordó de la afición, a pesar de que él ha sido foco de sus críticas: "La he visto, sentido y escuchado en cada partido en casa. De verdad considero que tiene algo muy especial. Con su apoyo, los refuerzos, la ilusión y el trabajo estoy convencido de que el equipo conseguirá el objetivo marcado".

Por último, dijo que a donde vaya "viaja un corazón teñido de rojiblanco" y que se lleva "el recuerdo y cariño de haber vivido en una maravillosa ciudad".