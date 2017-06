El Grupo IV puede volver a las Canarias

De todas formas, la composición final de la categoría no se sabrá de forma fehaciente hasta el viernes a mediodía, plazo en el que finaliza el pago de deudas atrasadas con la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). Cuatro clubes están en situación delicada: Boiro, Real Unión de Irún, Gavà y el Recreativo de Huelva, que tendrá que abonar 603.000 euros dentro de cuatro días. Con que un equipo deje de pagar, descenderá a Tercera División y la plaza se adjudicará al mejor postor por el mismo precio que se debe a la AFE. La deuda del Decano del fútbol español encarece sobremanera el ascenso por vía administrativa a Segunda B.

El resto de grupos quedarían cuadrados con los conjuntos de Galicia, Asturias, Navarra, y Castilla y León en uno, Cantabria, Euskadi, Madrid, La Rioja y Castilla-La Mancha en otro, y Catalunya, Valencia, Baleares y Aragón en la zona levantina. Esta es una de las propuestas más plausibles, ya que no partiría comunidades autónomas (uno de los requisitos que más valoran los clubes) como es inevitable en otras opciones.

Terminadas las diferentes fases de ascenso en el fútbol nacional, a estas alturas del año balompédico surge el mismo debate: ¿cómo quedarán compuestos los cuatro grupos de Segunda División B? Las primeras quinielas ya están sobre la mesa, aunque la RFEF no ha hecho nada oficial, y que además suele tardar en configurar. La opción que, de momento, más enteros tiene de salir adelante, es la opción de que el Grupo IV vuelva a acoger, en este caso, al único equipo canario de la categorías, el Las Palmas Atlético, filial de la Unión Deportiva.

El Granada B también empezará la pretemporada el día 11

Al igual que el primer equipo, el Granada B también se pondrá en marcha el 11 de julio en la Ciudad Deportiva. Según pudo saber esta redacción, el equipo filial no realizará ninguna concentración como sucedía en años en anteriores, y que el grueso de la preparación para la cuarta temporada del filial en el Grupo IV de Segunda División B será en la instalación de Almanjáyar. Un filial que no conservará a ningún jugador de la pasada temporada y que apenas podrá contar con jugadores procedentes del juvenil, ya que la mayoría también pertenecía al fondo controlado por Gino Pozzo. Lo que se confirmará en pocos días será a Pedro Morilla como entrenador del equipo. Hasta ahora era el jefe de scouting del club. Será él quien dirija al Granada B en un cuerpo técnico donde no están previstos cambios, por lo que continuará David Tenorio como segundo entrenador, y Rubén Cipriano como preparador físico.