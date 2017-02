"Hicimos un buen trabajo"

Ayer era el día en el que el Granada presentaba a dos de sus fichajes, Héctor y Rui Silva, pero después del triste desenlace del mercado invernal, las palabras de los nuevos jugadores rojiblancos quedó en un segundo plano. Se esperaban explicaciones de parte del director deportivo, Javier Torralbo 'Piru', que por lo menos dio la cara y ofreció su versión de lo acontecido durante el último mes. No hizo autocrítica, al menos de momento, pero volvió a asumir errores en la confección de un equipo que, aún así, le pareció "buena" pero "mejorable" dada la "situación clasificatoria" del Granada. También dio su visión sobre el fallido fichaje de Nabil El Zhar, cuya marcha al Leganés ha enfadado mucho a la afición: "Me dijo que se iba al Leganés tras mandarle los billetes de avión".

El caso del jugador franco-marroquí fue el que despertó la primera pregunta de su comparecencia. "Estaba cerrado El Zhar, pero recibo ayer -por anteayer- un mensaje a las seis y veinte de la tarde, después de haberle enviado los billetes (de avión) al jugador para que viniera, y me dice que lo siente mucho pero que se marcha al Leganés", relató el director deportivo del Granada sobre los acontecimientos del día 31. "Es una situación difícil en la que no puedo hacer nada", se excusó Piru, quien asumió que "al final el que tiene la última palabra y toma la decisión es el jugador. Sus razones tendrá".

Cuestionado sobre si no había una alternativa a El Zhar, Piru explicó que reforzar la posición de extremo "era una prioridad al principio" del mercado, pero tras la irrupción de Aly Mallé y el regreso de Carcela de la Copa de África, en el club "entendimos que teníamos que fichar algo que mejorara mucho la situación y en ese momento no había nada en el mercado".

"Claro que podíamos haber mejorado, pero me quedo con la sensación de que hemos cumplido el objetivo", valoró Piru la actuación de su dirección deportiva en este zoco invernal. Una visión positiva argumentada por "la situación en la que estamos", porque "no es fácil convencer a jugadores para que lleguen". "Sacar ocho jugadores y tener seis incorporaciones es un buen trabajo", resumió.

También comentó Piru que se han cubierto las peticiones de Lucas Alcaraz, aunque a la vez admitió que "quizás nos ha faltado algún jugador más, pero no lo hemos encontrado. Por lo tanto, para traer a un jugador que no va a sumar preferimos quedarnos con lo que tenemos". Asimismo, hubo versión sobre las salidas de Alberto Bueno y Tito al Leganés, que aunque tienen 'cláusula del miedo' para jugar contra el Granada, no ha sido suficiente la medida para la afición. Para Torralbo, si hay "jugadores que no van a tener participación en el equipo, lo mejor es una salida, tanto para ellos como para nosotros".

"Hacer un ejercicio de autocrítica, ahora mismo me cuesta, pero seguro que en los próximos días lo haré", trató de sincerarse Piru sobre los fallos cometidos en esta ventana de incorporaciones. "En la situación en la que estás es muy complicado. Al final trabajas, trabajas y trabajas pero no es fácil que los jugadores quieran venir", añadió al respecto.

Dijo que "entiende" que haya críticas desde la grada, ya que "cuando el equipo no gana, lo normal es que la afición no esté contenta y cargue contra todos. Asumo mi parte de responsabilidad", se culpó Piru, quien sin embargo cree que "con los refuerzos que tenemos y la ilusión y el trabajo que hemos hecho, intentaremos que el equipo cumpla el objetivo al final".

Por último intentó explicar por qué el Granada, al igual que en verano, también ha tenido problemas con el tope salarial en este mercado, sobre todo en comparación con otros clubes: "El Eibar años atrás no ha gastado. El Leganés prácticamente no ha gastado nada. No me meto en la economía de los demás, pero si el Leganés no gastó y no hizo fichas en su momento, ahora tiene más capacidad para poder fichar. Nosotros tenemos menos. Y ya no es el límite salarial, es la situación deportiva, que también afecta y mucho. Habrá equipos que tendrán mucho más porque han hecho una buena gestión durante otros años".

Para acabar, también habló de los fichajes que presentó ayer. Dijo estar "muy ilusionado" con Héctor porque "puso mucho interés por venir". Y sobre el portero Rui Silva, comentó que tiene "mucho futuro y esperemos que esté aquí muchos años".