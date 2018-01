Hjulsager, a la espera; Charlie suena en Murcia

El mercado de fichajes invernal entra en su recta final con pocos movimientos en la jornada de ayer en Segunda División. En lo referido al Granada, Manolo Salvador sigue esperando movimientos en Primera División para mover ficha. Los ojos siguen estando en el Celta de Vigo, donde Hjulsager sigue esperando a que los celestes fichen a un extremo para salir hacia el club rojiblanco. Según pudo saber esta redacción, el acuerdo entre todas las partes es total.

La operación puede tardar unos días más en cristalizarse ya que las negociaciones del club vigués con el Torino para incorporar a Lucas Boyé se han estancado por los famosos 'flecos'. Según el portal Granada CF Web, el futbolista danés habría dado ya su visto bueno a firmar por el Granada, y tan solo estaría esperando a que el Celta fiche a su sustituto para venir a la entidad controlada por Jiang Lizhang. En medios daneses llevan días dando también por hecha la operación.

El que sigue levantando interés en Segunda División B es el central Charlie Dean. El Murcia está detrás de él y según la SER de la capital pimentonera le estarían ofreciendo dos años y medio de contrato. Los murcianos se unen al Elche en la lista de pretendientes del hispano-inglés.

Al mercado le queda poco más de una semana para echar el cierre y en el Granada sigue sin haber movimientos cerrados, solo la salida de Hongla, que además es propiedad de Pozzo, por lo que la operación casi no ha repercutido en el club. Los otros dos jugadores en la lista de salida, Licá e Iriondo, aún no tienen nada en concreto. El vasco sigue moviéndose y seguramente salga, aunque para el club no es preferente su marcha. Quien se ha movido poco es Licá, que parece a gusto en el Granada pese a no jugar.