Hoy se reparte moral

El Sadar verá esta noche un marrón. Un partido de aristas emocionales, que van desde el interés real de ambos equipos por pasar la eliminatoria, que es ninguno por su nefasta situación en Liga, pero que pasa inexcusablemente por la necesidad de triunfos que tienen las inanes bocas de osasunistas y granadinistas. La búsqueda de una victoria que, más que deportiva, sea moral, que reafirme a los de Alcaraz en que lo que sucedió ante la Real Sociedad fue un accidente, o que otorgue a Joaquín Caparrós y a su equipo la primera victoria de la temporada en casa. Todo esto en el contexto de un torneo copero, a doble partido, que puede provocar que un resultado en el marcador no tenga como consecuencia directa la derrota en la eliminatoria, porque un equipo puede pasarla incluso perdiendo, como es el caso del Granada, que lleva una mínima ventaja de 1-0. En definitiva: ni Osasuna ni Granada desean continuar en la Copa porque no les interesa, pero tienen que ganar para no irse de vacaciones rumiando una derrota, que sea el resultado que sea, será dolorosa ya que los dos eran los peores equipos de la Liga hace dos semanas en la ida y lo siguen siendo ese tiempo después.

Hablar de favoritos en un duelo como este despierta casi la risa. ¿Quién es mejor? ¿El que lleva siete puntos o el que lleva nueve? ¿El que casi ganó por pena o el que incluso cayó en la ida? Parte con ventaja el Granada por el resultado en Los Cármenes, ese mínimo 1-0 que le puede valer de sobra, pero también por esa evolución mostrada por el equipo precisamente desde que ganó a los navarros en la ida. Es más, comparando las rachas de Granada y Osasuna, la rojiblanca es superior a la de su contrincante, que desde la llegada de Joaquín Caparrós a su banquillo ha dado varios pasos atrás: no ha ganado ningún partido de seis jugados, le han marcado 14 goles y sólo ha anotado uno. Vamos, que si este Granada puede demostrar que es superior a un equipo, es a este, y si hoy no lo hace, se quedará un runrún en las cabezas de los jugadores bastante complicado de arreglar. Ser eliminado (implicaría que Osasuna marcara más de un gol) ante un oponente que sólo ha metido uno en seis encuentros, sería una bomba en la frágil psicología del grupo entrenado por Alcaraz.

Al revés, desde el bando pamplonés, pensarán igual: si no son capaces de ganarle en casa al equipo que les antecede en Liga, ¿contra quién podrán hacerlo? De ahí a que los dos entrenadores le den importancia al duelo de esta noche a orillas del río Sadar. Es obligatorio ganar para mantener con vida la confianza de sus plantillas. Es vital, aunque la competición en la que se contextualiza este duelo pueda convertirse en una distracción que no se pueden permitir.

Por otro lado, eso de que tanto Caparrós como Alcaraz se tomen en serio el partido suena a cliché cuando se ven las convocatorias, en el caso del Osasuna, probable, puesto que el entrenador sevillano lleva dos días con pocos efectivos en las sesiones y volverá a tirar del filial cuando hoy ofrezca la lista de citados. Lucas sí se lleva a Pamplona a todos los del primer equipo, aunque titulares del once inicial tipo diseñado por el técnico ante el Sevilla habrá pocos. Lombán y Saunier repetirán en el eje de la zaga por obligación, ya que otro central como Vezo, que regresa al equipo actuará como lateral derecho ante las lesiones de Foulquier, Tito e Isaac Cuenca. El resto del equipo podría contar con uno o dos fijos. Partiendo de la base que Lucas da descanso a Ochoa para poner a Oier, en el centro del campo se presentan alternativas. Alcaraz pondrá un 1-4-2-3-1 de circunstancias donde Uche parece fijo a tenor del desastre ante la Real, y donde su acompañante saldrá de varios candidatos: Angban (si decide renunciar al balón), Márquez (para tener algo de salida), o incluso Samper, aunque es difícil que Lucas malgaste una bala con el barcelonés, ahora fijo en Liga. En las bandas también podría jugar el entrenador con Atzili y Bueno, y Márquez de enganche, o porque pueda lucir en una noche como hoy, introducir a Boga junto a Atzili y poner a Bueno en una posición más natural. Por lógica, Ponce por Kravéts en punta.

Caparrós pondrá un once parecido al de Granada pero dando descanso a hombres importantes. Quizás la novedad esté en que Oriol Riera será titular en vez de Sergio León, pero en Pamplona nadie pone la mano en el fuego por el equipo que pondrá el sevillano, que ha 'vuelto locos' a los periodistas de allí con algunas decisiones.