Importantes en casa

El Granada tiene números de ascenso directo en casa. Se sabe, se siente y además se tienen los datos. Ahí sí que los hombres de José Luis Oltra están cumpliendo prácticamente a rajatabla lo que se esperaba de ellos. De ahí a la importancia de este febrero, con tres encuentros como local y uno como visitante contra el colista Córdoba. Con la primera victoria ante el Tenerife ya asegurada, el equipo tendrá que lograr lo mismo contra el Valladolid pasado mañana para seguir siendo el segundo equipo de la Liga 1|2|3 con mejor racha en casa. Y eso, para un conjunto que lejos de ella flojea de la manera en la que lo hace, es vital para mantener sus aspiraciones de subir al Primera División, ya sea por la vía directa por la promoción de ascenso.

Los rojiblancos son el segundo equipo con mejor racha como local. Los Cármenes lleva sonriendo cinco jornadas seguidas, y de no ser por el traspié aún inexplicable contra el Sevilla Atlético la secuencia se hubiera alargado otros cinco partidos. Ahora mismo, el Granada solo está por detrás del enorme dominador de la Liga, el Huesca, que no ha visto a ningún equipo que no sea el titular del campo ganar en El Alcoraz, donde solo ha concedido tres empates. Los oscenses, con un partido más en su feudo que el Granada en Los Cármenes, acumulan 33 unidades ante su público, cuatro más que los de Oltra (28).

29Clavados. Granada y Oviedo llevan los mismos triunfos, empates, derrotas y goles en casa

Es el rendimiento como local el que está permitiendo que varios equipos que no empezaron bien la temporada se hayan enganchado a la lucha por el ascenso, como son el caso del Oviedo y el Valladolid, y que entre otros el Sporting de Gijón todavía no esté completamente descolgado de la lucha por la sexta plaza, última que da acceso a jugar el play off por alcanzar la Primera División.

Especialmente llamativo es el caso del club ovetense, que es el equipo con mejor racha de partidos seguidos ganando en casa. Acumula siete encuentros consecutivos ganando en el Tartiere, lo que le hace sumar una racha de 21 puntos sobre 21 posibles. Los carbayones superan de esta forma al Granada, que lleva ganados 15 de los últimos 15, segunda mejor racha local de toda la Liga 1|2|3. El Oviedo dejó de ganar puntos por última vez en su estadio el 11 de octubre ante el Tenerife.

Se da la circunstancia de que los asturianos son, junto al Numancia y el Granada, los equipos de la zona alta que menos partidos han disputado como locales, ya que estos han celebrado 12 y sus oponentes 13. Y aún así, a ovetenses y granadinistas les da para ser los más fuertes estadísticamente en sus respectivos campos. Además, tanto los de Oltra como los de Anquela no sólo cuadran su cantidad de puntos, si no que son almas gemelas en cuanto al balance, con 9 triunfos, 2 empates y 1 derrota como locales en ambos casos; y el mismo balance de goles. Han anotado 25 y recibido 21.

El otro en discordia es precisamente el próximo rival del Granada, el Valladolid. Los blanquivioletas se han colocado a un punto de los granadinistas gracias a ser precisamente el equipo que más goles marca y por enganchar una racha de cuatro victorias seguidas en casa, la misma que el Sporting. A estos equipos les falla lo mismo que al Granada CF: su rendimiento como visitantes. Por eso, para todos ellos es fundamental sumar a domicilio para escalar posiciones. Quien antes mejore ganará papeletas para subir.