Indolencia e insolencia

A este Granada de infamia, vagabundeo e indigencia futbolera tan sólo le quedaba un capítulo más en la historia de los equipos que bajan de categoría: entrar en la fase de la chulería y el escapismo. El gesto chulesco de Ponce hacia la grada en el 1-3 -el jugador trató de matizarlo luego en zona mixta- se tomó como el colmo de la falta de respeto precisamente hacia los que más sufren estos colores y que ayer pasaron de una ilusión cogida con alfileres en el minuto uno al descreimiento generalizado y a la asunción común de que la próxima temporada el Granada estará en Segunda División. Dos acciones que abarcaron tres minutos de juego resumen el sentir de lo acontecido ayer en una mañana que amaneció radiante y en la que el granadinismo albergaba esperanzas de victoria embriagado por el olor a incienso, que además lo había, del primer día de la Semana Santa. Dos minutos en los que Zaza descubrió que las baratijas, además de ser chinas, son islandesas; y más tarde durante los 102 segundos (un minuto y pico) en los que los once jugadores rojiblancos fueron el centro de un rondo de entrenamiento del Valencia. Uche Agbo y Foulquier, mareados por correr tanto tras la pelota, quizás estaban persiguiendo una sombra, porque a Santi Mina, no. Solito, el gallego metió el tercero. Para que luego Ponce se envalentone con su segundo gol de la temporada 30 jornadas después.

El que hizo el show de Ezequiel Ponce fue poner la dosis de canallada que le faltaba a este equipo. De su actitud al celebrar el 1-3 subyace una plantilla en la que la palabra permanencia le levanta la risa. Pueden no salir las cosas en uno o dos partidos, pero no durante toda una temporada. Sí es que desde arriba han tenido la culpa de todo, pero los futbolistas no deben anteponer esa excusa como salvoconducto. Hasta ayer, las quejas de la hinchada se desviaban más fácilmente hacia el palco que hacia el césped. Ayer ya no. Y de eso ya sí tienen la culpa los once que visten y calzan el escudo del proyectil invertido coronado por una vieja pelota de cuero y costuras.

El desempeño de ayer de los catorce jugadores del Granada CF fue la más descorazonadora carta de ruptura entre un equipo y una afición. Por suerte, todo se precipitó pronto, puesto que apenas pasado el primer cuarto de partido y sin haber hecho absolutamente nada especial, el Valencia tenía dos goles de ventaja. Hasta ese momento, el Granada incluso tuvo hechuras y sacó esa presión adelantada que tan bien le vino en el mes de engorde del equipo en febrero. La finalización era otro cantar, de nuevo echando de menos la presencia de Adrián Ramos, quien a la hora de la verdad le ha fallado la salud. Como en Riazor, acumulación de patadas lejanas. Y para una en condiciones, se falló. Fue en un pase diagonal de Pereira al mejor estilo Laudrup, de esos que colocan al receptor directamente ante el arquero. El problema es que esa bola le cayó a Carcela, que la mandó al sector medio del fondo del marcador. Carcela, el marroquí que fue incapaz de encarar al joven de 19 años Lato, quizás asustado por el nombre, aunque es de dudar que sepa quién era aquel polaco con bigote de los 70. Carcela, el que iba a ser revulsivo tras estar ausente en los dos últimos partidos. Carcela, al que se echó de menos en Riazor. Todo este Granada es un fraude. No se puede esperar nada de nadie.

Decíamos que todo se había precipitado pronto, entre los minutos 19 y 21. Zaza, aquel italiano del penalti 'Chiquito de la Calzada style' de la pasada Eurocopa, anotó dos sentencias con más de una hora aún por jugarse. Se ventiló a Ingason, el islandés que, cuando no tira el fuera de juego, no mete cuerpo, y eso que en su tierra si por algo destacan sus futbolistas es precisamente porque en el cuerpo a cuerpo pueden ganar algún duelo. Eso pasó en el 0-1. En el segundo destacó por su facilidad para no enterarse de lo que estaba pasando. No, Piru. Un islandés que viene de la liga belga no puede valer para la española. Ingason se olvidó de Zaza y el transalpino, casi sin tocarla, convirtió el 0-2 ante la indolencia generalizada.

El Granada fue un equipo desarrapado, sabedor de que no iba a ganar porque el fútbol no le llega. Indolente e insolente. Cuando uno presionaba y le superaban, hacía un gesto de hastío hacia sus compañeros. Después, el mismo que se quejaba era el apuntado por otro jugador que sí había ido a por su par y que antes no lo había hecho. Reproche tras reproche, una y otra vez. "¿Vas tú o voy yo?", en el idioma que corresponda. Un vodevil que vio el estadio al completo, que estalló contra todos los jugadores. Ya no se podían callar más.

Lucas intentó cambiar las cosas. La tuerca giró una micra más. Señaló a Ingason al cambiarlo tras el 0-2, metiendo a Uche de central, a Pereira, en la construcción y al incorporado Boga, por banda. Agua. También entró Ponce para darle a Alves un cabezazo fácil que, de haber entrado con un mejor remate, hubiera puesto el partido 1-2. El esperpento acabó con el tercero, también pronto, para que nadie tuviera la mala idea de soñar. Diez minutos después de la reanudación, el Valencia pareció el mejor Barça de Guardiola (Pep). Cuarenta toques y 102 segundos en los que el Granada fue un equipo alevín. Santi Mina remató solo y sacó del campo a Uche Agbo, atolondrado y camino de algo nada bueno si hubiera seguido en el campo.

El Granada ya ha pasado todos los estadios de un equipo que baja. Caer con los de abajo, cambiar de entrenador, señalar al palco y recurrir a la heroica. Ayer se zampó dos de golpe: estrellarse con la realidad y aguantar la chulería de los que no piensan estar aquí en Segunda. Ya sólo queda una: confirmar el descenso.

Ochoa H

Foulquier ll

Ingason ll

Boga, 32' l

Saunier H

Estupiñán l

Uche Agbo ll

Samper, 63' H

Wakaso H

Andreas Pereira l

Héctor H

Carcela-Gzlez. ll

Kravéts l

Ponce, 46' lll

Diego Alves l

Montoya H

Mangala HHH

Abdennour HH

Lato HH

Parejo HH

Carlos Soler HHH

Medrán H

João Cancelo HHH

Munir, 66' HH

Santi Mina HHH

Siqueira, 88' s.c.

Zaza HHH

Orellana, 74' s.c.