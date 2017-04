Indolentes, sin juego ni intensidad

Cuando se bajan los brazos y se queda a merced de un rival, la dejadez y la falta de tensión se aprecia en cada acción. Así se podría resumir el partido que realizó ayer el Granada CF en el Sánchez Pizjuán. Los de Tony Adams fueron un muñeco en manos de un Sevilla FC que, jugando andando y esforzándose lo justo, se llevó los tres puntos ante unos rojiblancos que están pidiendo a gritos que termine la temporada ya. Sin juego, ni ideas e intensidad y ni siquiera un mínimo de profesionalidad, los jugadores que jugaron deambularon por el césped persiguiendo sombras y dando una imagen que jornada que pasa es peor.

Sin suerte

Bien es cierto que la fortuna no estuvo de lado de los granadinistas. Que un jugador se lesione en el segundo 51 de partido y sin poder hacer el cambio su rival inaugure el marcador es fruto de la mala suerte. Pero quedaban 89 minutos más los descuentos de ambas partes para reaccionar y no se hizo. La intensidad brillaba por su ausencia y entre líneas el conjunto de Sampaoli hizo muchísimo daño. Correa y Ganso jugaron a placer y N'Zonzi hizo lo que quiso en la medular. La movilidad en ataque de los sevillistas contrastaba con la desgana de los de Tony Adams.

Cambios insignificantes

Al margen de la lesión de Saunier, el técnico rojiblanco hizo su segundo cambio en el minuto 21 dando entrada a Isaac Cuenca para retrasar a Héctor y tratar de tener más profundidad por la izquierda. Pero difícilmente se puede generar peligro cuando no hay centro del campo. Con Krhin como pivote incrustándose en el centro de la zaga en cada ataque local, Uche y Pereira no ayudaban defensivamente, lo que hacía que en zona de tres cuartos los espacios fueran enormes. Y eso ante los de Sampaoli, que tenían hasta cuatro medias puntas en el campo, se paga.

Desubicados

Pese a contar con cuatro jugadores de ataque como Carcela, Pereira, Cuenca y Ponce en el campo, no había circulación y las llegadas eran muy tímidas. Sergio Rico fue un espectador más pese a que en la recta final del primer acto tuvo algo de trabajo pero a base de disparos lejanos. A merced de su rival en todo momento, si el Sevilla hubiera estado acertado la goleada hubiera sido de escándalo.

¿Concentración?

Que te metan un gol a los cuatro minutos y se repita la acción nada más reanudarse el choque tras el descanso no hace más que aludir a una falta de concentración terrible del cuadro rojiblanco. Una aspecto que en las 33 jornadas disputadas no se ha corregido, de ahí la situación en la tabla clasificatoria. Pero lo peor es la nula capacidad de reacción cuando, en teoría, te estás jugando la 'vida' aunque a tenor de lo visto no parece que ese mensaje lo tengan claro los integrantes del plantel según la intensidad que se aprecia.

Andando

Comprobar cómo algunos jugadores se pasean por el campo desespera a cualquiera. Ayer, tanto en banda como en la medular, hubo efectivos que no ofrecieron el mínimo que se exige para competir en Primera División. Seguramente haya jugadores en el filial que, al menos, se dejarían la piel. Tome nota 'Mr. Arsenal'.