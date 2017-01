Ingason y Kone, para hoy

Sverrir Ingason ya entrenó ayer, Panagiotis Kone dio el "sí quiero", Adrián Ramos está camino de la ciudad, por Oier no hay pasta y Rui Silva emerge como nueva opción para la portería. Así está la situación en el mercado de fichajes del Granada. Todo muy avanzado pero nada oficial. Ni siquiera lo del islandés se pudo cerrar ayer, a pesar de que el futbolista ya se vistió de corto para trabajar a las órdenes de Lucas Alcaraz. La burocracia se topa en el camino de los rojiblancos, que y podrían contar con dos fichajes en su plantilla.

Durante todo el día, la afición esperó la notificación del club con la confirmación de los fichajes que alteraron la vida rojiblanca el martes pasado. Pero esta no llegó en ninguno de los tres casos en los que se está más avanzado. El caso más llamativo es el de Sverrir Ingason, el central islandés que pudo entrenar ayer con los que serán sus nuevos compañeros, aunque el retraso en la llegada de un documento oficial complicó el cierre de la operación hasta tal punto que será hoy cuando el de Kópavogur firme su contrato por el Granada. Aunque algunos medios belgas cifraron el traspaso en un millón y medio de euros, ayer otras informaciones apuntaban a que esa cantidad se acercaría a los dos. El club no quiere confirmar esas cantidades.

El retraso en la llegada de documentos motivó que ayer no se oficializara ningún fichajeEl posible fichaje de un guardameta no implicaría la salida de Oier Olazábal

Será esta mañana cuando la entidad pueda anunciar la incorporación del islandés, al igual que la de Panagiotis Kone. El jugador aceptó ayer la oferta para jugar en el Granada de aquí a final de temporada. El acuerdo está cerrado a falta del reconocimiento médico, al cual se someterá hoy al mediocentro ofensivo heleno, pero de origen albanés. Como está pasando en todo este proceso, el retraso en la llegada de documentos oficiales retrasa a hoy la rúbrica de su fichaje.

Sin embargo, parece que tendrá que esperar más la confirmación del fichaje del delantero colombiano Adrián Ramos. El martes se anunció su marcha del Borussia Dortmund al Chongqing Lifan, club de la misma propiedad del Granada CF, por una cantidad cercana a los 12 millones de euros. El único avance que se produjo ayer fue la confirmación del adiós de Ramos por parte de su club de origen, además del enfado de su entrenador Thomas Tuchel, a quien le parece "una vergüenza" que el Borussia venda a jugadores, sobre todo porque aún no tienen delantero nato toda vez que Gabón, la selección de su estrella Aubameyang, sigue con opciones de pasar de fase en la Copa de África.

Un extremo que no pudo ser confirmado aún por el Granada CF es el de la cesión de Adrián Ramos. En la entidad sigue habiendo tranquilidad, a pesar de que "llevan días con todo muy avanzado", dijo una fuente cercana a la dirección deportiva granadinista. Tampoco pudieron aseverar la información de que el delantero ya estaría viajando a Granada para estar hoy en la ciudad, según contó durante la jornada de ayer RadioCaracol de Colombia.

El último culebrón, que seguramente se resuelva al final del mercado invernal dentro de poco más de una semana es el del portero. El Granada le sigue pidiendo un traspaso al Levante por Oier Olazábal, pero a las oficinas de la Ciudad Deportiva no ha llegado ninguna oferta en firme por el donostiarra, que busca salir de la disciplina granadina.

Según pudo saber esta redacción, el Granada está preguntando por varios porteros. Al ya consabido Matt Ryan se unió ayer el nombre de Rui Silva, joven portero internacional sub 21 con Portugal que milita en el Nacional de Madeira. De momento, no se ha trasladado ninguna oferta por el arquero. Lo novedoso es que la posibilidad de fichar a un guardameta no llevaría aparejada la salida de Oier del Granada, por lo que, de cristalizarse la llegada de Rui Silva o Ryan, los rojiblancos podrían volver a tener tres porteros de nivel, y no contar con uno del filial como tercer portero.