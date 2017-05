Interés en Ángel, ariete del Zaragoza

ángel Rodríguez. El delantero del Real Zaragoza es uno de los objetivos del Granada CF para reforzar su delantera de cara a la próxima temporada en Segunda División, según pudo saber Granada Hoy. El canario gusta a los responsables deportivos granadinistas aunque ficharlo será una tarea complicada por los condicionantes que rodean la situación del ariete, ahora el segundo máximo goleador de la Liga en Segunda División. Su nombre se une al de otro punta, Charles Dias, que sonó con fuerza la semana pasada y que ayer el diario Marca aseguraba que su fichaje estaba "a punto" de producirse. Además, en la búsqueda de entrenador, José Luis Oltra sigue en cabeza de todas las quinielas, aunque en el entorno de la entidad no quieren dar por hecha su llegada después de que la primera opción al banquillo, Luis García Plaza, haya caído en picado por sus pretensiones. A pesar de ello, tampoco está descartado su fichaje.

Con la Liga a punto de terminar en Primera División, en el Granada empiezan a surgir nombres para la próxima temporada. Aunque todavía en la cúpula deportiva del club no se atreven a dar una lista de descartes de forma explícita, sí que empiezan a esbozarse las intenciones que se manejan para reforzar al equipo ante la complicadísima campaña en Segunda División, con el reto exigente además de un regreso por la vía rápida que se sabe difícil pero no imposible. El club va a contar con el dinero del fondo de compensación por descensos que pone a su disposición la Liga, y con él pretenden, al menos asegurar el gol. De hecho, los primeros nombres que han sonado son para la delantera: Charles y Ángel Rodríguez.

El Leganés es el equipo de Primera mejor situado para llevarse al canario

Sin embargo, que el tinerfeño acabe recalando en el Granada depende de muchos factores. Con 21 tantos, es el segundo máximo artillero de la división de plata empatado con Joselu, del Lugo, y solo uno por debajo de Roger Martí, estrella del Levante que ha subido a Primera de forma fulgurante tras perder la categoría el año pasado. Con ese bagaje, Ángel tiene la atención ya no sólo de clubes de Segunda, si no de Primera División como el Alavés, Las Palmas, y el que más se está dando por seguro como su destino en tierras mañas, un viejo rival en los mercados del Granada CF: el Leganés. También le siguen de cerca el Cádiz y el Oviedo.

El jugador no quiere hablar de su futuro y dejó pendiente su renovación con el Zaragoza hasta que los aragoneses no estuvieran salvados del descenso a Segunda B (quedan 12 puntos y están 4 por encima de la quema). Tampoco dio señales su representante, con quien trató de ponerse en contacto ayer este diario en vano.

Su situación no es fácil. A sus 30 años ha conseguido el mejor registro goleador de su carrera y ansía firmar un contrato que le asegure su futuro, algo que sólo le podría ofrecer un equipo de Primera, o un recién descendido como el Granada. Su otra opción, o al menos la que pretendería su actual club, es que, si sus negociaciones con un Primera no fructifican, quedarse en la categoría de plata con los zaragozanos pero con una mejora muy sustancial de su contrato, que le convertiría en el mejor pagado de la plantilla maña.

Se da la circunstancia de que Ángel Rodríguez ya estuvo a las órdenes de José Luis Oltra, el primero en la lista de futuribles entrenadores del Granada, durante las dos temporadas en las que el valenciano dirigió al Tenerife: en la 2008-09, del ascenso chicharrero a Primera División, y en la siguiente, que acabó con los canarios de vuelta a la división de plata. Es también un jugador al que conoce bien el actual director deportivo, Manolo Salvador, que lo fichó para el Levante con la carta de libertad procedente del Elche en 2012 (luego lo cedió a mitad de temporada de nuevo al equipo franjiverde porque jugaba poco con Juan Ignacio Martínez). En la temporada siguiente con los granotas tampoco contó con la confianza de Caparrós. En los últimos cursos jugó con el Eibar en 15 partidos en Primera (2014-15) para firmar por los zaragozanos a coste cero la temporada pasada.

La pretensión sobre Ángel se conoce el mismo día que Marca publica que otro delantero, el brasileño Charles Dias, está "a punto" de ser jugador del Granada. Según esa información, el Málaga no ejercerá la opción de prorrogar el contrato del ariete para una temporada más, lo que le deja libre para firmar por el equipo que quiera. Y ahí es donde el jugador ha encontrado ya una propuesta rojiblanca. Aún así, los últimos cursos del punta, que cumpliría 34 años la próxima campaña, no han sido todo lo prolijos que esperaba, sobre todo por las lesiones que le han lastrado en sus apariciones.

Lo que está claro es que ambos delanteros encajan en el perfil que empieza a ser una directriz: arriba se quiere a un veterano que sepa lo que es pelearse con las férreas defensas de la Segunda División. En este aspecto también encaja la figura de Adrián Ramos, que promete ser el culebrón del verano. Primero, Jiang Lizhang tiene que hacer efectiva la compra del jugador al Borussia Dortmund, y luego decidir si mantiene al colombiano en el Granada toda la temporada que viene en Segunda o sólo hasta el invierno, cuando Ramos tendría que incorporarse al Chongqing Lifan, el club chino del dueño del Granada. Para todas estas decisiones, también tendrá que expresar su opinión el goleador cafetero, que tampoco se atreve a confirmar al cien por cien que, al menos, iniciará la temporada que viene como rojiblanco.

Todo esto sin que aún se sepa el nombre del entrenador, que tendrá voz y voto en la confección del equipo y que trabajará a la par con Manolo Salvador y Tony Adams, este en la distancia. Incluso desde fuentes cercanas al club se reconoce que el valenciano es ahora el candidato número uno, pero después de las experiencias recientes en los mercados veraniego e invernal nadie se atreve a dar nada por hecho. Ayer se supo que el técnico había mantenido una conversación con Pedro González Segura, antiguo abogado del club destituido por Quique Pina en su día, y que lleva tiempo opositando para volver a la entidad, y Francis Hernández, ex jugador de la época de Tercera que últimamente ha acompañado al equipos filial en varios desplazamientos. Ninguno de ellos pertenece al club, y según contó Ideal, la conversación no trató sobre el Granada. Pero es demasiada casualidad toda vez que las pretensiones de Luis García Plaza y el club no son demasiado compatibles, y que su opción ha pasado a ser secundaria. Lo que se mantienen son los plazos de anunciarlo a final de mes.