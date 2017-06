Javi Varas y Antonio Puertas se despiden de sus aficiones

El portero Javi Varas y el delantero Antonio Puertas, ambos en la órbita del Granada Club de Fútbol, se despidieron ayer de las aficiones de los equipos en los que han estado esta temporada, Las Palmas y Almería, respectivamente.

El sevillano se manifestó en un comunicado escueto a través de su agencia de representación, You First Sports. Agradeció a la hinchada de la UD Las Palmas el "cariño" con el que "me acogisteis desde el primer día", la "fuerza" que le dieron "cuando más la necesité", por "disfrutar de su fútbol" y su pasión". "En esta isla es fútbol es un estilo de vida", dijo llevarse como aprendizaje.

Más sentimental se mostró Antonio Puertas a través de su cuenta de Twitter. "Es difícil explicar en pocas líneas lo que ha sido mi trayectoria en el equipo de mi ciudad", dijo Puertas, quien agradeció su trabajo y cariño a todos los empleados y entrenadores que ha tenido en la UD Almería.

"Hoy se separan nuestros caminos pero espero que el destino me vuelva a ofrecer la oportunidad de defender a la UD Almería. Mucha suerte a partir de ahora tanto al club como a la ciudad", finaliza el jugador que recaló allí procedente del Granada CF.