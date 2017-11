Jémez: "Lo del Granada fue una gran pantomima"

El ex entrenador del Granada CF, Paco Jémez, que ahora dirige al Cruz Azul de la Liga mexicana, se sinceró sobre su estancia en el club rojiblanco en una entrevista concedida al portal web La Paradinha. El técnico cordobés calificó su paso por la entidad granadinista como una "pantomima" y que todo resultó ser un "gran engaño", además de que el descenso del equipo fue una consecuencia lógica de lo que él vivió en el banquillo de Los Cármenes.

"Bueno, lo del Granada fue una pantomima. Es decir, fue un gran engaño para todos y a las pruebas me remito. Sólo hay que ver cómo acabó la temporada el equipo", contestó el que fuera entrenador del Granada CF al principio de la temporada pasada, a la pregunta sobre si los ceses tempraneros, como el suyo que fue en la sexta jornada, eran perjudiciales.

"Se me presentó un proyecto muy ilusionante que luego fue totalmente una mentira"

En la misma respuesta, el cordobés dijo que "a mí se me presentó un proyecto muy ilusionante que luego fue totalmente una mentira y a lo mejor el único error que cometí fue el no haber dimitido, que posiblemente lo tenía que haber hecho; pero con esas ganas de pelear, de luchar y de comprometerme con las cosas, pues seguí adelante con un proyecto que no era ni por asomo el que se me había puesto por delante".

En la entrevista a La Paradinha, Paco Jémez dijo que se decidió a fichar por el Granada "por el proyecto que se me ofreció, pero ya he dicho que ese proyecto se diluyó". "Fue una gran mentira, una gran pantomima... No se hizo absolutamente nada de lo que en un primer momento se había hablado. Y bueno, al final acabó como tenía que acabar. Las cosas cuando se hacen mal pues terminan mal", finalizó la contestación el ex entrenador granadinista.