Jiang, 365 días después

Hace justo un año, en estas mismas páginas, el lector se informó de cómo habían sido las primeras horas de Jiang Lizhang en el Granada CF. El día anterior, en una notaría de Barcelona, el magnate chino acordó la compra de la práctica totalidad de la sociedad Daxián 2009, tenedora a su vez de las acciones del club rojiblanco, a su anterior propietario Gino Pozzo. A la mañana siguiente, el nuevo dueño del Granada hizo su presentación en sociedad. El día era radiante y soleado, pero ni de lejos se parecía a esta canícula infernal de las últimas semanas. En ese ambiente, Jiang visitó el club, al alcalde, y se entrevistó con los medios de comunicación... Una jornada frenética que mereció ocupar cuatro páginas de este diario. Había muchas preguntas por hacer y responder ante el nuevo futuro que le esperaba al club sin el auspicio de Gino Pozzo y Quique Pina, los artífices de la resurrección de la entidad, ya convertida en sociedad anónima deportiva. Pero de un año a esta parte, de lo que dijeron Jiang, Wang y Vieta quedan muy pocas cosas. De un club consolidado en Primera al descenso a Segunda con la falta de liderazgo y de mando que ha caracterizado un fracaso que no solo ha sido deportivo. Este ha sido el primer año de Jiang Lizhang, el 'aprendiz de Pozzo' como se dio a conocer en el Granada.

"Nuestro deseo es estar en Europa en tres años", rezaba el titular de la información del Granada CF de este diario hace justo un año. La realidad es que el equipo está en Segunda División, y aunque ese hecho sería factible, el club ha desandado una buena parte del camino. Jiang nunca prometió jugar competiciones continentales. Nunca fue el objetivo. Usó el verbo "desear", que no es lo mismo. Se equivocó Jiang al hablar de ese oscuro objeto de anhelo de cada afición, Europa, y también en objetivos más terrenales: "Deseamos que el Granada se pueda mantener en Primera División, claro que mejor ocupando el décimo puesto, no sufrir tanto como en esta campaña (la 2015-16)". Primera promesa incumplida. El equipo es cierto que no ha sufrido, pero por lo contrario: nunca tuvo opciones reales de salvación.

También dijo Jiang que querían "respetar la metodología del buen fútbol" e ir incorporando a jóvenes talentos del fútbol andaluz y granadino. De nuevo, la realidad se manifestó dura. Aunque esa primera premisa se cumplía con un entrenador del corte de Paco Jémez, el baile de técnicos durante la temporada ha seguido cualquier criterio menos el de crear un estilo. Del fracaso del juego atrevido de Jémez, a la versatilidad de Lucas Alcaraz, pasando por el conservadurismo de un día de Lluís Planagumà y el fútbol cavernario de Tony Adams.

Todo este baile de entrenadores que han frustrado el deseo de Jiang de crear un club con una filosofía de juego no se entiende sin la configuración de la plantilla. Al día siguiente de abandonar Granada, el club anunció al novato pero con currículum Javier Torralbo 'Piru'. Su tándem con Paco Jémez fue incendiario y entre ambos destruyeron la base que quedaba de la temporada anterior y no trajeron aquello que se pedía. En febrero cayó el director deportivo, puesto vacante que ahora ocupa Manolo Salvador tras su nombramiento en abril. En resumen, cinco entrenadores (contando con Oltra) y dos directores deportivos (con Salvador) ha tenido Jiang Lizhang en un año en el Granada.

Sin embargo, hubo dos voces que prácticamente advirtieron que no sería un año fácil aquel 15 de junio, mientras los fastos de la llegada de Jiang deslumbraban por su despliegue: Kangning Wang y Sergi Vieta hablaron de permanencia, sobre todo el segundo. El catalán fue más allá al decir que "estamos muy limitados para invertir en la plantilla". Los meses le dieron la razón. Un Piru formó un equipo de cesiones coste prácticamente cero salvo inversiones puntuales como Carcela-González y en invierno Sverrir Ingason. El resultado no podía ser otro que el descenso.

El único punto en el que todavía se sostiene, aunque con muchas dificultades, es en la cantera, también en entredicho a pesar de los resultados deportivos. La metodología se quiere mantener, pero Jiang quiere acometer cambios. Hay un acercamiento con el fútbol base provincial y una 'granadinización' de la cantera, aunque esta no ha alcanzado al equipo filial por culpa de Pozzo, que mantuvo el control en ese equipo. Vieta dijo que la relación se mantendría "durante los próximos años", pero la ruptura con la red del anterior dueño es otra pretensión que no se cumplirá.

A la nómina de cinco entrenadores y dos directores deportivos (tres si se cuenta el periodo entre el cese de Piru y el fichaje de Salvador), se suma desde esta semana el de dos directores generales. El mismo día de su llegada, Jiang Lizhang anunció Sergi Vieta como hombre fuerte de la parcela administrativa. El catalán tampoco ha llegado al año de estancia en su cargo. Otro fracaso de la gestión de Jiang Lizhang, esta vez encarnado y como consecuencia del resultado deportivo. Hace 365 días, el presidente se presentó en la ciudad rodeado de personal de Media Base Sports y de su jefe, Pere Guardiola, el intermediario en la operación de compra-venta del club. Al hermano de Pep se le vio en la ciudad aquellos días y después en la presentación de Paco Jémez. Poco más se le vio el pelo por la ciudad. Jiang se sintió engañado por él, por sus malos consejos, y todos aquellos trabajadores que llegaron de la mano, de forma directa o indirecta, por MBS, han sido o serán fulminados por el nuevo director general, el sevillano Antonio Fernández Monterrubio, que esta semana fue presentado en sociedad.

De las promesas en el área institucional del nuevo dueño del club, algunas se han cumplido y otras no tanto. El presidente habló en una carta enviada el mismo día a la afición que quería "dotar al club de los mejores recursos y potenciar los diferentes departamentos del club: marketing, comercial, comunicación y digital para impulsar la imagen y la marca del club en España, en China y sobre todo en Granada y en Andalucía". Para ello puso a Sergi Vieta, al que se le considera en buena parte responsable de la modernización de las estructuras internas de la entidad. Ese caso, lo logró. Se ha reforzado la marca Granada a nivel nacional e internacional y el organigrama es más profesional que en la etapa de Pina. Podría decirse que Jiang acertó con el catalán, que cumplió con todos esos cometidos. Incluso se saltó el guión para bien anunciando la ampliación de la Ciudad Deportiva, algo que no entraba en sus planes iniciales. Sin embargo, aparte del cartel de MBS, a Vieta le penalizó no haber acabado con las guerras internas, de las que también ha sido víctima, y el serio incremento de trabajadores dentro del club que se comió una parte del presupuesto. Ahora, con el descenso a Segunda, buena parte de esa estructura sobra por la reducción de ingresos televisivos. Ahí es donde Monterrubio meterá la tijera. Por arrastre, parte de esa estructura modernizada por Vieta sufrirá modificaciones. Incluso en un objetivo cumplido, a Jiang no le salió redonda la jugada.