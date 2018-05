Jiang no tiene la intención de vender

El Granada no está en venta, no hay intención de vender, y Jiang mantiene la ilusión aunque le cuesta entender qué falla para que el equipo no logre buenos resultados. El club transmitió ayer esta imagen en un encuentro informal del director general, Antonio Fernández Monterrubio, con los periodistas que asistieron a la presentación de Miguel Ángel Portugal.

Dentro del oscurantismo del que se ha acusado en los últimos meses al club, y más después de la controvertida decisión de relevar a Oltra por Pedro Morilla, con el nefasto resultado que ha dado, mediante la figura del director general se ha tratado de lanzar mensajes de tranquilidad. Fernández Monterrubio desveló que el contrato del nuevo entrenador recoge una cláusula de renovación pero solo en el caso de que el Granada ascendiera.

Más señalada fue la transmisión de tranquilidad acerca del futuro de la entidad. Ni está en venta ni Jiang Lizhang tiene la intención de desprenderse del club, como se especuló recientemente. Es más, dentro de la desazón que cunde en las oficinas por los malos resultados del equipo, es el propio dueño quien más ánimos insufla, desveló en esa conversación informal Monterrubio. El directivo, además, negó tajantemente inactividad dentro de la entidad.

Monterrubio también fue cuestionado sobre la ampliación de la Ciudad Deportiva. Como ya era sabido, el proyecto fue modificado y se ha tenido que cambiar casi por completo sobre el presentado en el mes de enero de 2017 por el presidiente Jiang en un acto de puesta de primera piedra que reunió a lo más granado de la ciudad. El cambio más significativo es la residencia, que se edificará de otra manera. Se tienen los permisos para los campos, que serán de césped artificial y no natural como estaba prevista, pero aún no del edificio. Lo que se está es a la espera en el club para poder encontrar liquidez para acometer la segunda fase, ya que el coste no lo cubrirían los 5 millones de euros convertibles en acciones de la SAD que anunció en su día Jiang como método de financiación.

También hay tranquilidad económica en el caso de tener que pasar una temporada más en Segunda, aunque uno de los problemas está en el cambio de legislación en China, que está impidiendo una mayor fluidez en la salida de dinero procedente del gigante asiático.