José Luis Oltra casi calca a Fabri

Señaló recientemente José Luis Oltra en una rueda de prensa previa a un partido que su equipo vive "su realidad", en alusión a la comparativa con los resultados de otras temporadas. Pero lo cierto es que la trayectoria del Granada CF con el técnico valenciano al frente del conjunto rojiblanco tiene muchas similitudes a la última que disputó en Segunda División A, la hoy llamada Liga 1|2|3.

Fue en la campaña 2010-2011, la del regreso al fútbol profesional con Fabriciano González Penelas 'Fabri' al frente de la nave granadinista. La ilusión en la afición se palpaba cada quince días en Los Cármenes tras 23 años en el ostracismo de la Segunda División B y la Tercera. Hoy, las exigencias tras disfrutar seis años de la Primera División son mayores por aquello de ser un recién descendido y no un recién ascendido. Los números indican que esta temporada el Granada tiene las mismas opciones de repetir, al menos, su participación en el play off si mantiene la línea de resultados, un objetivo secundario para una de las plantillas más potentes de la categoría que desde el primer momento se fijó como meta el ascenso directo.

67Puntos. Sería la cifra que sumarían los rojiblancos de ganar los 8 duelos que les restan en Los Cármenes

Hace siete años, y tras la disputa de las primeras 26 jornadas de Liga, el Granada CF de Fabri estaba situado en la cuarta plaza con 44 puntos en su haber, a seis puntos del ascenso directo (plaza que ocupaba el Rayo Vallecano) y a diez del liderato que estaba en poder del Celta de Vigo. Sí, el Celta, que a falta de 16 jornadas era el claro favorito para ascender de manera directa y que no sólo no lo hizo, sino que terminó siendo eliminado en el play off por el propio Granada de Fabri con la famosa y angustiosa tanta de penaltis con el guardameta Roberto como protagonista. A nadie escapa que la famosa frase de Oltra de "esto es muy largo" es una realidad y el ejemplo del Celta así lo constata.

En esas mismas jornadas, los rojiblancos de hace siete temporadas habían sumado 12 victorias, ocho empates y seis derrotas. El de Oltra ha logrado las mismas victorias, un empate menos y por tanto una derrota más. Con 43 puntos en la actualidad y ocho partidos en casa y los mismos fuera, si el Granada mantiene su nivel como local, se garantizará con casi total seguridad su presencia en la fase de ascenso, pues llegaría a los 67 que en los últimos años ha sido una cifra suficiente para jugarla salvo en la campaña 2011-2012 en la que el Córdoba, sexto clasificado, alcanzó los 71 puntos.

Pero lo que más llama la atención en la comparativa entre el equipo de Oltra y el de Fabri es que, en Los Cármenes, sus números son exactamente iguales exceptuando los goles a favor y en contra. Diez partidos ganados, dos empatados y uno perdido es el balance con las mismas jornadas disputadas de ambos entrenadores con 13 partidos disputados ante su público. Eso sí, con Fabri se habían marcado 35 goles por nueve encajados y con Oltra se han anotado 26 y recibido 11. Pero en ambos casos estaban situados entre los dos mejores equipos en casa de toda la categoría.

Pero si similitudes se aprecian como local, como visitante los guarismos son muy parejos también. En la 2010-2011 los rojiblancos no subieron de manera directa por su pobre bagaje lejos de la instalación del Zaidín. Únicamente lograron tres victorias lejos de Los Cármenes y dos de ellas en las primeras 26 jornadas. En las ocho restantes, únicamente vencieron al Gimnástic de Tarragona (0-3), para un total de 3 triunfos, 10 empates y ocho derrotas.

Oltra, a día de hoy, no mejora esos números por una sola cifra pues ha cosechado dos victorias, cinco empates y seis derrotas para un total de 11 puntos. Ese es el margen de mejora que tienen los rojiblancos este curso para pelear por algo más que disputar el play off. La segunda plaza está a cuatro puntos y todo puede pasar, pero si no se vence fuera de casa, será imposible evitar, en su caso, la fase de ascenso.

Uno de los factores que pueden ser determinantes es el gol average particular. Aún tiene que ir a campos como el del Lugo, Oviedo, Huesca o Sporting, y a todos ellos ganó en casa por lo que, incluso, le valdría un empate. Además, en casa deberá recibir a equipos al que ya venció como fue el caso del Numancia; empató como el de Osasuna; y perdió por la mínima como Rayo Vallecano y Cádiz.

Y es que con la normativa actual, en caso de jugar play off, ya sea en semifinales o en la gran final por el ascenso a Primera División, si se da un empate en el marcador global tras las posibles prórrogas, no habría tandas de penaltis como hace años, sino que se clasificarían directamente el/los equipos que queden por delante en la clasificación en la temporada regular, premiando así el esfuerzo de todo un año. Por lo que cuanto más alto en la tabla se quede, más opciones hay de superar la eliminatoria en caso de empate.

Oltra tiene, por tanto, un gran espejo donde mirarse, aunque vive "su realidad, su historia", como bien le gusta decir, pero las comparaciones a veces sirven de ejemplo y este caso es uno de ellos. Fabri y Oltra, Oltra y Fabri, casi un calco a día de hoy.