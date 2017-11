José Luis Oltra no se fía del Sevilla B

Prudencia no le falta al entrenador del Granada, José Luis Oltra, de cara al encuentro de mañana frente al Sevilla Atlético. A pesar de que en Los Cármenes se medirán el líder y el colista de Segunda División, el técnico no quiere exceso confianza y sí que su equipo mantenga el nivel que ha mostrado en sus últimos enfrentamientos. Además, lamenta no poder contar con Darwin Machís por estar con su selección para disputar un amistoso, pero tiene claro que si se da un resultado adverso la ausencia del venezolano no será excusa. Eso sí, pide que se aúne el calendario porque los equipos que tienen internacionales en sus filas no juegan en igualdad de condiciones que sus rivales en algunos partidos a lo largo de la temporada.

"En esta categoría no hay rival fácil. Los filiales son complicados ya de por sí porque tienen mucho desparpajo, no tienen tanta presión", señala Oltra, que recuerda que "es cierto que el Sevilla B aún no ha ganado, pero de sus seis salidas ha puntuado en tres, en campos como Osasuna, que es muy complicado, Huesca y Barcelona B, todos ellos muy difíciles". Además, recalca que el filial sevillista "compite y juega bien", y muestra su seguridad de que "está más cerca de la victoria".

A pesar de resaltar el potencial del contrincante de mañana, al entrenador rojiblanco no le preocupa el rival "ni ahora ni la semana pasada ni ninguna semana, siempre desde el respeto". Según Oltra, lo único que le inquieta es que "la gente piense que vamos a ganar al ver la clasificación y a un rival que no ha ganado y porque nosotros estamos en una buena dinámica". En este sentido espera que "esto no afecte al grupo porque, como se suele decir, el halago debilita".

Oltra se centra en su equipo, del que pide que "vuelva a competir como sabe". Según el preparador valenciano, el Granada últimamente está jugando "con intensidad, concentración, generoso en el esfuerzo, solidario y agresivo", y reconoce que su deseo es que "podamos jugar bien, tal como hicimos la semana pasada o como en algún partido en los que en el último tramo estamos cada vez dándole mejor trato al balón". Y no se olvida del factor suerte: "Además, espero que también tengamos fortuna, que la hemos tenido en muchos partidos y que tengamos el acierto suficiente para ganar".

Sobre el o nce que pondrá en liza mañana, el preparador granadinista asegura que no habrá muchos cambios porque "estamos funcionando bien y no tendría mucha justificación". Al respecto añade que "la base va a ser la misma y las modificaciones vienen un poco por las circunstancias". Eso sí, la ausencia de Machís puede abrir la puerta a Rey Manaj: "Cada vez que sale va a más y aporta más cosas". Además, señala que "salir con dos delanteros es una posibilidad real porque, además, el otro día se complementó muy bien con Joselu". No obstante, Oltra no descartó otras opciones.

El entrenador se pone más serio cuando se refiere a la ausencia de Machís debido a la llamada de su selección para disputar un partido sin trascendencia: "No estoy contento". Y tiene claro que si el venezolano estuviera "sin duda jugaría" porque "es un hombre determinante, importante y que está en un gran momento de forma". A pesar de ello añade que "un equipo como el Granada no puede depender de un futbolista y creo que no lo hace". Al respecto, el técnico explica que "hay un trabajo colectivo y si no logramos la victoria, algo que puede pasar porque esto es fútbol y el Sevilla B tiene sus argumentos, las ausencias nunca van a ser una excusa, sea Darwin o sea el futbolista que sea". E insiste: "Si no ganamos será porque colectivamente o individualmente quizá no habremos estado en nuestra mejor versión porque tenemos otras posibilidades y alternativas en el juego para suplir cualquier ausencia, más allá del futbolista que va a entrar, que seguro lo va a hacer estupendamente".

Al hilo de lo ocurrido con Machís, Oltra señala que "aunque no sirve para nada expresar mi opinión, desde hace tiempo se dice que hay un agravio comparativo para los equipos que tenemos internacionales". Y no sólo mira a su equipo, sino también al rival de mañana: "El que más se puede quejar es el Sevilla B, incluso más que nosotros, porque tendrá cuatro ausencias, que son muchos jugadores". "Se habló de igualar el calendario para que los que tenemos internacionales estemos en igualdad de condiciones", dice el entrenador rojiblanco, que subraya que "se nos van jugadores importantes, es el peaje que se paga por tener internacionales".